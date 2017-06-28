佛大素食系羅卓凱及吳偌慈 獲大古盃鑄鐵鍋創意料理大賽亞軍



(中央社訊息服務20170628 16:08:44)佛光大學健康與創意素食產業學系一年級羅卓凱、吳偌慈，參加「第三屆大古盃鑄鐵鍋創意料理大賽」，榮獲亞軍殊榮，捷報與榮譽傳回佛光大學，楊朝祥校長與全體師生均同感榮耀。 本次競賽由大古鐵器主辦，台北育達高職、稼軒管理顧問有限公司、社團法人中華技藝推廣協會協辦，經過激烈初賽，篩選出12隊進入決賽。佛大素食系學生羅卓凱、吳偌慈結合宜蘭當季食材，創作出一道道美味的創意料理，決賽時採黑盒子料理方式進行，佛大學生發揮個人素食專長，運用黑盒子提供的青江菜，包入芋頭燉飯、再加以結合蛋皮和芋泥入菜，經過激烈賽事，果然不負眾望，從全國大專校院及高中職組脫穎而出，勇奪亞軍。 素食系許興家主任表示，本次競賽特別要感謝施建瑋老師、吳仕文老師悉心指導。佛光大學楊朝祥校長及素食系師長們對同學們精進廚藝、參與比賽、獲得佳績，深表讚許，同時也肯定同學們的表現，並勉勵所有同學精益求精，展現佛光大學健康與創意素食產業學系精湛廚藝的特色，創造優良的學習成果。



訊息來源：佛光大學



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