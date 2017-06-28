佛大中文系師生出席日本京都「文學與文化國際學術研討會」



(中央社訊息服務20170628 15:43:45)佛光大學中國文學與應用學系蕭麗華主任，日前率師生一行十三人，前往日本京都女子大學，參加由該校中國語教室與佛大中文系聯合舉辦的「文學與文化國際學術研討會」。蕭麗華主任表示，此行有助於拓展佛光大學的國際學術研究能量，期待與會國際學者能到佛光大學來交流訪問。 這場研討會於日本京都女子大學S樓舉行，共有中、日、台、馬等多方學者參會。日方有愛甲弘志、瀧川幸司、加藤聰等三位學者，中國有旅日學者劉小俊、李現等人，台灣則有逢甲大學朱文光主任、王怡云博士與佛光大學蕭麗華主任、林明昌、黃憲作、林以衡、康尹貞、許聖和、黃庭頎等七位老師帶領兩位佛光中文博士生郭基泰、簡英俊和賴霈澄、邱琬淳兩位台大中文博士生參加。研討會結束後參訪立命館大學、京都大學等地。 研討會開幕儀式由佛大中文系蕭麗華主任、日本愛甲弘志教授共同主持。蕭麗華主任說，佛大中文系所有老師與研究生，非常重視這次與日本京都女子大學中國語教室的交流，老師們很早就對研討會論文與要交流的方向作了充份的準備。 「文學與文化國際學術研討會」主題有「平安朝與中國文學」、「中國文化與文學」、「唐宋文學與文化」、「明清佛教」與「台灣文學」等五大單元，共有論文十八篇，期盼這次「文學與文化國際學術研討會」的成果，能提升彼此學術的研究能力，更希望藉由此次的交流，對佛大中文系和日本京都女子大學兩校往後有更多的合作，進而成為台日有關中國文學的學術研究典範。 出發當天，因全台下豪大雨，桃園機場關閉，飛日班機延誤十一小時，因此6月3日早上的議程多由日方學者先發表，接下來才由台灣方面發表。與會師生都很感謝佛大中文系蕭麗華主任、日本愛甲弘志教授用心的規劃，眾師生除了吸收他人研究方法長處，同時開拓國際視野，有效提升學術研究的動力與興趣。 此次訪日，佛大師生深感文化中國的傳統與新創精神在京都具體映現，佛光大學中國文學與應用學系以研究中國文學與文化之古典、現代精華為目標，並以此應用於台灣現代文學、文創與社會實踐，此行已為兩校的學術研究增添異彩。



訊息來源：佛光大學



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