農業師傅－屏北團招訓測驗開跑



(中央社訊息服務20170628 15:42:27)政府為解決農業缺工問題年初推出農業專業技術服務團全國有台中、高雄及屏東共3團，因反應熱烈下半年又招募8團，屏北團已於24日於屏東縣仁愛國小進行第一階段體能測驗，男女生分別要進行負重10及5公斤的肥料進行50公尺單程計時競跑，本次屏北團預計招考訓30名農業師傅，第一階段體能測驗及書面資料審查將先錄取45名學員進入第二階段，錄取名單將公告屏東縣農會網站及FB公告，第二階段由高雄區農業改良場辦理農業專業訓練，完成訓練後經筆試及實務考試合格者，正取30名、備取數名，將由屏東縣農會調度派至缺工農場。



屏東縣政府農業處表示，本次農業專業技術團農業師傅－屏北團報名相當踴躍，計有122人報名，居全國八團之冠。男生109位、女生13位，年紀最長71歲、最年輕19歲，甚至有碩士報名。



第一階段通過體能測驗及書面審查人員將於7月3日至7月14日至行政院農業委員會高雄區農業改良場報到，接受第二階段為期10天農業專業訓練及實務訓練，凡通過第二階段農業專業訓練及實務訓練就可成為農業師傅，並於8月1日起正式上工加入農場成為改善缺工的生力軍。



第二階段合格人員需配合調度單位，派至缺工農場協助農業生產相關工作，計畫更提供多項優惠措施如就業獎勵、務農基金、訓練獎助及交通津貼最高可達新台幣47,900元，不但可以獲得農業專業技術更有額外的獎勵措施，對於目前農業缺工現象改善有莫大幫助。



訊息來源：屏東縣政府



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