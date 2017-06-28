▲《決勝時刻：現代戰爭》重版首先登上PS4（圖／SIET提供）

台灣索尼互動娛樂（SIET） 宣布，《決勝時刻：現代戰爭》重製版已於27日（周二）在 PlayStation4 平台上推出實體零售版，PSN商店也同步推出數位下載版。《決勝時刻：現代戰爭》是史上倍受讚譽的遊戲之一，本次的重製版將帶給玩家們更上層樓的遊戲體驗《決勝時刻：現代戰爭》重製版包含了玩家熟知且喜愛的《決勝時刻：現代戰爭》的完整戰役和 16 張多人遊戲地圖，且將帶來令人震撼的高畫質視覺效果。

▲《決勝時刻：現代戰爭》重製版畫面（圖／SIET提供）

「很榮幸能為新世代主機的玩家們重製這款在我們心中佔有特殊份量的遊戲傑作，」Raven Software 工作室負責人Brian Raffel 表示。「《決勝時刻：現代戰爭》重製版將以完全 HD 化的視覺效果和重新混製的音效來呈現我們喜愛的戰役關卡和多人遊戲內容。在重製版開發期間，製作團隊卯足全力、全神貫注，沒有放過任何一丁點細節。」

▲《決勝時刻：現代戰爭》重製版畫面（圖／SIET提供）

為了慶祝《決勝時刻：現代戰爭》重製版上市，玩家也將能參與最新的季節性的夏日活動。這個自27日開始、為期五周的玩家社群慶祝活動，將橫跨多重遊戲作品於遊戲中帶來豐富的贈品、經驗值活動，以及全新的地圖清單，包括在本活動期間提供的全新《現代戰爭》重製版夏季主題地圖，還有其他更多精彩內容。

▲《決勝時刻：現代戰爭》重製版畫面（圖／SIET提供）

《決勝時刻：現代戰爭》重製版帶來了令人眼睛一亮、細膩無比的材質解析度與細節、改頭換面的動畫、重新混製的音效，以及眾多其他強化項目。玩家們將可體驗到完整的著名劇情戰役，並隨著 Price 上尉、 Gaz 和 Soap 在全球各地執行原先遊戲中的所有任務，包括「All Ghillied Up」、「Charlie Don't Surf」以及「Crew Expendable」等等。另外，玩家還可以享受到引進連續擊殺、經驗值、聲望等特色，為《決勝時刻》重下定義的線上多人遊戲模式，並能在取自原先多人遊戲模式、深受玩家喜愛的「Crash」、「Backlot」和「Crossfire」等多張經典地圖上捉對廝殺。

《決勝時刻：現代戰爭》重製版的遊戲軟體分級為18+（限制級），實體光碟版與數位下載版售價皆為新台幣1,290元。不過遊戲並不包含《現代戰爭》重製版綜合地圖包。