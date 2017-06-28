橫向射擊遊戲Matterfall 8/16登PS4NOWnews今日新聞 (2017-06-28 17:19)
台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布，PS4橫向卷軸射擊遊戲《Matterfall》（中英文合版）將在8月16日正式上市，光碟版和數位下載版售價皆為新台幣590元。
在《Matterfall》的世界中，巨大的未來垂直都市遭到神秘的物質攻陷， 玩家必須在如同地獄彈幕交織的環境中，運用自身的技巧並使出獨特的各式行動以求存活。
▲《Matterfall》遊戲畫面（圖／SIET提供）
▲《Matterfall》遊戲畫面（圖／SIET提供）
在實體店鋪購買首批實體版的玩家將有機會取得可免費下載官方原聲帶、5個個人造型和1個PS4主題的產品代碼。在發售後前2周購買數位下載版的玩家亦可獲贈上述特典DLC。
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