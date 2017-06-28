原標題：澳大利亞發生輕型飛機墜落牧場事故 至少3人死亡

中新網6月28日電 據澳洲網報導，當地時間28日上午10時30分，南澳東南部的Suttontown地區發生一起輕型飛機墜落事件，3名乘客死亡，目前救援仍在進行中。

據了解，這一事件發生在Suttontown地區Walker Road和 Sunnybrae Road交叉口附近的牧場、距離Mt Gambier機場不遠，警方沒有發現倖存者，並確認至少3人已死亡。

澳大利亞運輸安全管理局確認這一飛機為TB10 Tobago。應急服務到場時，失事飛機仍在冒煙燃燒。

報導稱，南澳警察重大事故服務和ATSB也抵達現場協助調查。