【台灣醒報記者林亭妤台北報導】蛇毒開發成新藥，治療黃斑部病變、腦瘤等疾病的新藥將有機會問世。成大醫院血液腫瘤科醫師顏家瑞28日說，成大莊偉哲教授團隊所研發之藥品，對於目前臨床上亟需新藥投入的黑色素瘤、腦瘤等將有巨大貢獻。莊偉哲則舉例，腦瘤新藥研發所帶來的產值至少有50億美元以上。

現代醫學研究發現，蛇毒中的蛋白質具有特異性的生物功能，包括抗血液凝固、調節血壓和神經肌肉衝動的傳遞等。科技部28日在記者會上表示，台灣的蛇毒研究聞名國際，包括高醫大創辦人杜聰明、台大藥理學專家李鎮源、歐陽兆、張傳炯等人都將台灣蛇毒推上國際學術，但研究成果雖然亮眼，卻沒有人利用蛇毒開發成為藥品過。

而今，成大生化暨分生所教授莊偉哲團隊深入基礎研究蛇毒出血毒20年以上，開發出3項蛇毒藥品，預計在2018、2019年進入臨床人體試驗。莊偉哲指出，出血毒含有「去組合蛋白」成分，可以抑制與癌細胞增生、轉移、血管新生相關的「組合蛋白」的功能，後者常在許多種類的癌細胞與內皮細胞中大量表現。

目前成功發展出的3項藥品中，有2項具備同時抑制血管新生、發炎反應、癌細胞轉移的作用，未來將可應用在眼部黃斑部病變、骨關節炎、癌症的治療上。顏家瑞指出，尤其是黑色素瘤、腦瘤以及胰臟癌，目前臨床上急需新藥的投入，而面對視網膜病變（包括糖尿病引起），新藥也會在抑制血管增生、防止副作用導致視力受損的方面帶來療效。

莊偉哲進一步指出，如果新藥未來在黑色素瘤、腦瘤、胰臟癌的臨床試驗上成功了，帶來的產值將連郭台銘賺的錢都比不上，比如腦瘤新藥有50億美元市場、視網膜病變新藥也有10～20億美元市場。

科技部生命科學研究發展司司長蔡少正強調，蛋白質藥物將是全球各大藥廠未來將積極投入研發的最主要藥物，蛇毒蛋白新藥研發不只有先見之明，更是台灣劃時代的里程碑。