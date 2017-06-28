[環球網報導 記者 朱佩]俄羅斯衛星新聞網6月28日報導，美國康奈爾大學新聞處日前發佈消息稱，該校學者預測，海平面上升可能將在2100年前導致大約20億人離開家園成為難民。

根據聯合國的最新預測，地球人口將在2050年前達到90億人，並在2100年前達到110億人。因此，每5個人中就將有1人成為氣候難民。

當地時間3月22日，伊拉克摩蘇爾收復戰持續進行，當地難民排隊領取食物和救援物資。

分析報告的作者之一，社會學教授Charles Geisler表示：「人越來越多，而土地越來越少，而且速度比預想的要快。」

為養活這麼多人需要更多的耕地。而海平面上升將從人類手中奪走沿海肥沃的土地，導致這些地區的居民需要更換居住地。土地的減少也導致為使用土地的權利進行鬥爭。

根據學者的計算，由於農業用地和居住地面積的減少將在2060年前導致14億人流離失所，2100年前難民數量將上升到20億人。

學者認為，為了防止這樣的情況發生，必須減少和控制溫室氣體的排放。

巴黎協定為首份全球氣候協議，2015年12月共有194個國家在該文件上簽字，文件中規定遏制全球變暖的全球行動計劃。美國總統特朗普2017年6月初表示，美國將退出該協定。

來源：環球網