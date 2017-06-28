美專家：2100年前海平面上升將致20億人成難民北京新浪網 (2017-06-28 16:24)
[環球網報導 記者 朱佩]俄羅斯衛星新聞網6月28日報導，美國康奈爾大學新聞處日前發佈消息稱，該校學者預測，海平面上升可能將在2100年前導致大約20億人離開家園成為難民。
根據聯合國的最新預測，地球人口將在2050年前達到90億人，並在2100年前達到110億人。因此，每5個人中就將有1人成為氣候難民。
分析報告的作者之一，社會學教授Charles Geisler表示：「人越來越多，而土地越來越少，而且速度比預想的要快。」
為養活這麼多人需要更多的耕地。而海平面上升將從人類手中奪走沿海肥沃的土地，導致這些地區的居民需要更換居住地。土地的減少也導致為使用土地的權利進行鬥爭。
根據學者的計算，由於農業用地和居住地面積的減少將在2060年前導致14億人流離失所，2100年前難民數量將上升到20億人。
學者認為，為了防止這樣的情況發生，必須減少和控制溫室氣體的排放。
巴黎協定為首份全球氣候協議，2015年12月共有194個國家在該文件上簽字，文件中規定遏制全球變暖的全球行動計劃。美國總統特朗普2017年6月初表示，美國將退出該協定。
來源：環球網
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
勒索病毒再現 全球都有災情【中廣新聞網】
紐約曼哈頓地鐵脫軌致34傷:緊急制動器被人打開【北京新浪網】
高空彈跳教練英文太破 荷蘭女孩枉送命【中央社】
凱特穿這件透視裝 被時尚記者譏穿杯墊【中央社】
瑞典男星恩奎斯特肺癌過世，還記得他主演的電影《龍紋身的女孩》嗎？【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》