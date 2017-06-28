打造電競經濟 TESL迎接全新挑戰NOWnews今日新聞 (2017-06-28 15:51)
台灣電競聯盟（TESL）成立至今已九年多的時間，即將邁入十周年之際 TESL 決定調整經營方針，TESL將在2017下半年帶給玩家全新的感受，積極建構起台灣電競產業鏈，在地經營台灣電競；此外更會持續與各國電競圈交流，將台灣電競推向國際。
▲TESL董事長徐培菁（圖／TESL提供）
TESL 董事長徐培菁表示，過去 TESL 所辦的比賽是以主打自家遊戲公司為主，不過 TESL 近期積極走出不同的路，開始與國外遊戲大廠如RIOT、暴雪娛樂、戰遊網等合作。
徐培菁說， TESL 專屬電競館即將在2017下半年於高雄海洋新灣區正式開館，未來將採取「電競 Bar」、「電競 House」的概念，期望能與各家遊戲大廠合作，並結合音樂、展覽，打造出「電競版新光三越」，遍及全台。
▲座落於高雄新灣區的TESL電競館外觀（圖／TESL提供）
TESL營運總監林佑良表示，電競不只是只有玩電動、打比賽而已。電競其實是由產業、娛樂以及在地觀光三個面向集結而成。林佑良提到，目前TESL正在積極爭取2018年IeSF世界大賽在台舉辦，雖然IeSF世界大賽並不像《英雄聯盟》世界賽那樣擁有高知名度，不過參賽國多達55國、800多名選手，將可為在地產業帶來人潮並發展觀光，形成「電競經濟」。
除了發展在地電競、爭取國際賽事之外，TESL也配合政府南向政策走入國際，今年不僅與印度、越南產業端接洽，也積極與其他國家締結姊妹同盟，活化亞洲地區的電競產業溝通橋梁。除了東南亞，近期也與日本 Bit Cash 進行合作，讓 TESL 在與外國交流的同時，也把台灣電競推廣至其他國家。
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