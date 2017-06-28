（中央社巴黎27日綜合外電報導）科學家今天警告，保護地球的臭氧層，自1987年蒙特婁議定書明訂禁用破壞臭氧層的化學物質後，就以緩慢的速度恢復，如今可能再度處於危險狀態。



法新社報導，科學家說，平流層中的二氯甲烷濃度迅速增加，自2004年以來增加近1倍，可能延緩臭氧層恢復。蒙特婁保護臭氧層議定書沒有涵蓋被用來當作油漆清除劑的二氯甲烷。



研究團隊在「自然通訊」（Nature Communications）寫道，雖然目前不嚴重，二氯甲烷對臭氧層造成的衝擊，最近幾年已經顯著增加。



研究團隊表示：「二氯甲烷持續增加將…抵銷蒙特婁議定書達成的一些成果，進一步延緩地球臭氧層的復原。」



臭氧層位於地球表面上方10到50公里處的平流層，可將造成癌症與傷害農作物的有害紫外線加以過濾。



科學家發現氟氯碳化物（Chlorofluorocarbons，CFCs）是造成臭氧層破洞的元凶時，蒙特婁議定書逐步淘汰使用於冰箱、噴霧器、空調與泡沫絕緣塑料的氟氯碳化物。



氟氯碳化物在1990年代被氫氟碳化物（Hydrofluorocarbons，HFCs）取代。氫氟碳化物對現在修復的臭氧層是安全的，但也非常能夠鎖住空氣中的熱氣，造成全球暖化。



逐步淘汰使用氫氟碳化物的蒙特婁議定書修正版，今年2月在盧安達首都基加利（Kigali）簽署。



科學家已在擔憂諸如二氯甲烷等所謂「非常短命物質」（VSLS）的人造化學物質可能衝擊臭氧層。非常短命物質氣體通常會在6個月內分解。



這項新研究試圖將二氯甲烷構成的傷害量化。二氯甲烷用來當作油漆去除劑的溶劑，以及製造無咖啡因咖啡的溶劑。



二氯甲烷進一步增加可能延緩南極洲上空的臭氧層恢復程度。南極洲上空的臭氧層破洞程度是10多年來最嚴重的。（譯者：中央社張曉雯）1060628