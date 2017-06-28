（中央社記者吳家豪台北28日電）Petya勒索病毒變種肆虐，利用Windows漏洞入侵電腦；微軟表示，針對使用微軟端點防護軟體、開啟自動更新並完成最新升級的使用者，防護軟體將自動檢測及啟動保護。



外電報導，此次肆虐歐洲多國的勒索病毒Petya（佩提亞）變種，透過先前肆虐全球的WannaCry（想哭）勒索病毒所利用的Windows系統漏洞入侵電腦，例如寄送電子郵件誘騙受害者點擊帶有病毒的Word文件或PDF檔案。



微軟表示，針對使用微軟端點防護軟體並開啟自動更新、且已完成最新升級的使用者，安全防護軟體將自動檢測並保護使用者，免受此次攻擊影響。



根據微軟的初步分析發現，該勒索病毒使用多種網路攻擊技術進行擴散，其中包括利用一項先前已由微軟偵測到、並針對Windows XP到Windows 10等所有平台所發布的安全更新而解決（MS17-010）的攻擊。



微軟強調，由於勒索病毒通常也會通過電子郵件擴散，使用者在開啟不明檔案時仍應保持警覺，微軟會持續進行調查並採取必要措施，以保護微軟的客戶。1060628