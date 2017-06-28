NOWnews網站大改版 簡潔設計瞬間感受新聞震撼NOWnews今日新聞 (2017-06-28 15:03)
全台網路新聞指標NOWnews，今（28）日首頁全新大改版，不同以往文字導向，新聞視覺化讓網站更加震撼，頁面顏色單純簡潔，長時間閱讀也不容易有視覺疲倦，任何重大新聞，馬上更新不遺漏，絕對是生活資訊重要幫手。
打開NOWnews網站網頁，眼球第一個看到會是藍紫色調即時跑馬燈，左側是正藍色，漸層顏色轉換到右側正紫色，在網頁上相當搶眼，跑馬燈一次顯示三則新聞，每三秒更換一次，任何新聞都能夠隨時掌握，觀看新聞相當方便。
▲新版NOWnews網站提供各項熱門專題，能夠完整了解事件始末。（圖／翻攝自NOWnews網站）
即時跑馬燈下方，就是頭條新聞，用照片或圖片帶給讀者震撼，能夠直接感受新聞重要性與發展，五條頭條新聞不斷滾動，任何重要事件立即掌握，頭條新聞右側也有即時重大新聞陳列，不論台灣或國際資訊脈動，都能隨時掌握。
NOWnews豐富新聞內容，在台灣相當具有影響力，網頁上方新聞種類相當多元，包含總覽、政治、財經、生活、科技等16種類別，任何資訊都能一手掌握，網頁下方則有重大新聞專題，NOWnews呈現獨到見解的專題新聞。
▲新版NOWnews網站分類新聞延續首頁設計，能掌握即時重要訊息。（圖／翻攝自NOWnews網站）
點擊新聞類別，就能閱讀各類文章，頁面設計延續首頁概念，上方仍然保持跑馬燈，主要畫面有熱門新聞不斷更換，頁面下方新聞選擇，也從文字概念轉換成圖像，激發出視覺震撼，立即了解新聞輪廓。
觀看新聞時，標題與照片在頁面最上面，新聞內文在新聞偏左邊，如果喜歡內容，頁面右邊可以直接分享在Facebook、微博、Google+、Twitter，新聞頁面最下方，也會有NOWnews推薦文章，滑鼠滾輪直接往下拉，就能直接看其他新聞。
▲新版NOWnews網站新聞選擇採用圖像化設計，更能感受事件發生當下。（圖／翻攝自NOWnews網站）
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