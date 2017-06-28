台灣以蛇毒研究聞名國際，但是至今沒有將其開發成為藥品。科技部今天(28日)指出，成功大學研究團隊利用蛇毒蛋白進行藥物設計並發展出藥物，可應用於治療眼部黃斑病變、骨關節炎及癌症等疾病，預計明、後年在黃斑病變、腦癌將進入人體臨床實驗，是台灣在蛋白質新藥開發的劃時代里程碑。

蛇毒蛋白是由毒蛇唾液腺所分泌的毒液，功能在於固定和消化毒蛇的獵物，並防禦外來的威脅。現代醫學研究發現，蛇毒中的蛋白質具有特異性的生物功能，包括抗血液凝固、調節血壓和神經或肌肉衝動的傳遞，並已利用多項蛇毒蛋白開發成治療疾病的藥品和診斷疾病的工具。

台灣以蛇毒研究聞名國際，但是至今沒有人將其開發成為藥品。科技部28日指出，成功大學生物化學暨分子生物學研究所教授莊偉哲率領的研究團隊，耗時20年，他們利用蛇毒蛋白進行藥物設計並發展出藥物，將可應用於治療眼部黃斑病變、骨關節炎及癌症等疾病。莊偉哲說：『(原音)因為我們設計的藥物可以針對一個、或是多個組合蛋白有抑制的能力，所以說我們所設計的藥物就是可以運用在各種不同的癌症上頭，針對不同的標靶去做設計。』

莊偉哲也說，目前已技轉給兩家企業，預計2018、2019年在黃斑病變、腦癌將進入人體臨床實驗，前者成功率約2成，若成功的話，預估藥品在5年後進入市場、每年約有新台幣600億商機，而腦癌新藥每年商機更高達1,500億元，是台灣在蛋白質新藥開發上劃時代的里程碑。