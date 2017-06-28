內斂與樸拙 屏東藝術夫妻檔呂基勝與郭齡璐的「陶冶人生」



(中央社訊息服務20170628 15:02:57)屏東文化處自即日起至8月6日，於四樓文物陳列館展出屏東藝術家呂基勝與郭齡璐的陶作聯展，夫妻倆捨棄機器與釉彩，盡量以自然手感的方式呈現內斂樸拙的獨特風格，是二十多年來游藝陶土世界的成果，展出內容包括陶魚、午後時光、生活器物等百餘件作品。



得過多次屏東美展的呂基勝老師表示小時候家境貧窮，為了改善家計，走上經商之路，但始終未能忘懷對藝術的喜好，在繁忙工作之餘從事繪畫、雕刻與陶藝創作，其中對於做陶最為投入，二十多年來用雙手捏塑著陶土，心裡有種踏實的感動。



呂老師表示他本身喜歡魚，魚的生存世界與人類很像，陶魚系列呈現了蓄勢、隨波、逐流、潛行、激流、逐浪等多種面向，背後蘊含著對人生旅程的體會，另外也喜歡觀察人物，所以在「午後時光」的陶作系列中著重的是人物姿態與神情的傳達。



郭齡璐老師表示因為學習花藝，感到市面上所販售的花器過於華麗，進而開始自己製作陶器使用，她在本次聯展的作品是「生活陶」系列，如淺盤、花器、五辛盤、茶倉、土鍋、米甕等，藉由自己做、自己用，有種說不出來的喜悅與滿足，也可在茶道花藝聚會中與朋友分享。



會場展出一件夫妻倆的共同創作，是由郭老師的「想飛」花藝搭配呂老師的「方圓之內」花器，郭老師表示中國花藝著重的是意境情境的表達而非花彩的炫麗，透過多種花朵的搭配營造出想要飛出去的感覺，也作為本次展覽的氛圍營造，呂老師則說「外圓內方」是一般人的處世態度，但「外方內圓」才是他想追求的內心境界，也是他製作這個花器的緣由。



訊息來源：屏東縣政府



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