臺灣文化光點計畫「反思臺灣民主化30週年」大阪揭序幕



(中央社訊息服務20170628 15:02:07)文化部與日本漢學研究重鎮愛知大學攜手，透過臺灣文化光點計畫，系統性介紹臺灣文化、學術界議題，今年適逢解嚴30週年，以「反思臺灣民主化30週年」計畫，介紹解嚴前後臺灣文化與學術的多元發展，並結合中東、中國等地區民主化議題討論，凸顯臺灣於亞洲地區之特殊性。



愛知大學為文化部在日本中部地區傳播臺灣文化重要夥伴，今年將活動觸角延伸至關西，辦理「臺灣文化光點計畫─反思臺灣民主化30週年」系列研討會。研討會首場活動於大阪大學舉行，邀請政治大學臺灣史研究所教授薛化元、關西學院大學大東和重及大阪大學田中仁教授等人，就歷史研究、文學、流行音樂及漫畫等大眾文化角度切入，以軟性文化議題，呈現臺灣民主化前後文化多元發展及價值，活動有近百位民眾參加，包含多位臺灣研究學者到場。



駐日本代表處臺灣文化中心主任朱文清於致詞時表示，在言論自由、資訊爆炸的當代，臺灣年輕人似乎無法想像，30年前臺灣還是個禁書、禁歌，夜晚需擔心警備總部敲門的時代；解嚴之後，各項法律修正、國會改革、選舉制度改革，目前臺灣已是真正民主國家，能夠以選票和平政權輪替，是臺灣人的驕傲，期待在思想、創作自由的環境下，臺灣文化會更豐富。



文化部與愛知大學合作之臺灣文化光點計畫，7月起將在愛知大學、早稻田大學等地陸續展開，以民主化為切口，介紹臺灣各領域文化議題。(廣告)



訊息來源：文化部



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