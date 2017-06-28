東吳大學社會學系2017年「新世代」暨「社會研究方法」成果發表會 大學生的消費與休閒娛樂-貫時性調查結果



(中央社訊息服務20170628 15:00:58)東吳大學社會學系「新世代」暨「社會研究方法」成果發表會，今天在東吳大學外雙溪校區綜合大樓B1國際會議廳舉行，今年主要調查方向是「102學年與105學年大學生消費與休閒娛樂的貫時性分析」，調查對象為大台北地區分層叢集抽樣之1,200位大學生(男性占43%、女性占57%)。



本調查在「消費行為」的研究結果顯示，105學年大學生每月最常花費項目分別是美食保健飲料(37%)、服飾(17.5%)、圖書文具影音(11.4%)，與102學年的調查排序結果相同；而本學年他們花費最少的項目則是運動/戶外/休閒用品。在每月最常花費項目上，男大學生更偏重在3C及周邊產品(25.5%)，女大學生則較常花費在美妝類商品(33.8%)。



此外，研究數據顯示，與102學年相比，105學年的大學生在整體消費態度上較為務實，在「物質主義傾向」、「衝動性消費傾向」則呈現下降趨勢。值得注意的是，女大學生比男大學生更容易有衝動性消費。不僅如此，不同學科的大學生在「物質主義傾向」、「務實傾向」、「衝動性消費傾向」三種消費態度上有顯著差異，其中生科學生比人文史哲學生更務實；生科學生比理工學生更有衝動性消費；社會法商學生比理工學生更物質主義與衝動性消費。



在休閒娛樂方面，「上網」與「朋友聊天、聚餐、唱歌」是男女大學生最常從事的休閒項目；而相異之處在於：男生會選擇「運動爬山」、「觀賞比賽」，女生則是「逛街」、「旅遊」。與102學年相比，大學生休閒娛樂中「看電視」的比例明顯下降，取而代之的是更常與朋友聚餐、聊天、唱歌等。另外，105學年研究結果顯示，由於男大學生每週花費30小時以上的休閒時間比例是女生的兩倍，而使得他們比女生平均每週花更多時間在休閒娛樂活動。 綜合上述調查結果顯示，大學生的消費態度有較務實的傾向，而女大學生比男大學生更容易有衝動性消費，且社會法商學生比理工學生更物質主義傾向與衝動性消費。此外，大學生最常花費的項目依然是「飲食」方面，他們最常進行的休閒娛樂活動仍是「上網」。e世代的大學生在上網進行的娛樂活動也變多，未來研究或許可在上網類別中細分項目，進而更了解大學生的休閒娛樂活動。



東吳大學社會學系自101學年起進行「新世代」長期研究，針對新世代的消費、休閒娛樂、愛情婚姻、就學就業、友誼關係、社會參與社會關懷等各項主題進行研究調查，其中豐富的問卷調查資料將作為師生研究與論文發表之重要參考。



今年度東吳大學社會學系大三學生修習「社會研究方法」課程之120位同學進行各項研究調查，初審計有19組學生參賽，最終6組進入決賽，分別針對快時尚消費、倫理消費、社會運動、幸福感、愛情形態等精彩議題進行調查成果發表，調查成果發表會由東吳大學社會系吳明燁教授主持，同時也邀請國立政治大學社會學系關秉寅教授、旺旺中時民調中心李大為主任等兩位評審評選優秀之研究報告。



訊息來源：東吳大學



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