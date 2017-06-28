韓媒:文在寅對美進行工作訪問 禮遇同國事訪問北京新浪網 (2017-06-28 15:24)
原標題：韓媒：文在寅對美進行工作訪問 禮遇級別同國事訪問
中新網6月28日電 據韓聯社報導，韓國總統文在寅將於當地時間28日下午抵達華盛頓對美國進行正式工作訪問。外交消息人士表示，形式上雖為工作訪問，但禮遇級別等同於國事訪問。
據報導，通常外國元首訪美形式分為國事訪問、正式訪問、正式工作訪問和工作訪問。雖然美國沒有具體界定訪美形式的標準，但一般按禮遇規格來區分。國事訪問的禮遇規格為，以訪問華盛頓以及其他某一城市的外國元首為對象，進行檢閱儀仗隊、鳴放21響禮炮、歡迎晚宴、邀請外國元首在國會發表演說等迎接活動。
正式訪問的禮遇規格相對國事訪問較簡，美方視情況在白宮舉行歡迎晚宴，邀請外國元首在國會發表演說等。日本首相安倍晉三2015年訪美時雖是正式訪問，但美方為其在白宮舉行歡迎晚宴，並邀請其在國會發表演說。
外交消息人士表示，此次文在寅訪美禮遇規格雖為正式工作訪問，但基本等同於國事訪問。特別是美國總統特朗普承諾給予「最高禮遇」，為文在寅舉行白宮歡迎午宴，提供下榻布萊爾國賓館等禮遇。
另一方面，前總統朴槿惠2013年就職總統后也曾對美國進行正式工作訪問。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
勒索病毒再現 全球都有災情【中廣新聞網】
紐約曼哈頓地鐵脫軌致34傷:緊急制動器被人打開【北京新浪網】
高空彈跳教練英文太破 荷蘭女孩枉送命【中央社】
凱特穿這件透視裝 被時尚記者譏穿杯墊【中央社】
瑞典男星恩奎斯特肺癌過世，還記得他主演的電影《龍紋身的女孩》嗎？【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》