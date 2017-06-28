原標題：韓媒：文在寅對美進行工作訪問 禮遇級別同國事訪問

中新網6月28日電 據韓聯社報導，韓國總統文在寅將於當地時間28日下午抵達華盛頓對美國進行正式工作訪問。外交消息人士表示，形式上雖為工作訪問，但禮遇級別等同於國事訪問。

據報導，通常外國元首訪美形式分為國事訪問、正式訪問、正式工作訪問和工作訪問。雖然美國沒有具體界定訪美形式的標準，但一般按禮遇規格來區分。國事訪問的禮遇規格為，以訪問華盛頓以及其他某一城市的外國元首為對象，進行檢閱儀仗隊、鳴放21響禮炮、歡迎晚宴、邀請外國元首在國會發表演說等迎接活動。

正式訪問的禮遇規格相對國事訪問較簡，美方視情況在白宮舉行歡迎晚宴，邀請外國元首在國會發表演說等。日本首相安倍晉三2015年訪美時雖是正式訪問，但美方為其在白宮舉行歡迎晚宴，並邀請其在國會發表演說。

資料圖片：布萊爾國賓館（圖片來源：韓聯社）

外交消息人士表示，此次文在寅訪美禮遇規格雖為正式工作訪問，但基本等同於國事訪問。特別是美國總統特朗普承諾給予「最高禮遇」，為文在寅舉行白宮歡迎午宴，提供下榻布萊爾國賓館等禮遇。

另一方面，前總統朴槿惠2013年就職總統后也曾對美國進行正式工作訪問。