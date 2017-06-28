產學合作創「商雞」 大學量身打造的雞湯餐廳開幕



(中央社訊息服務20170628 13:58:27)這家餐廳從研發菜色、廚房動線衛生規劃、到上菜販賣行銷，還有內外場的服務生，共有10位全都來自明道大學，廠商提供食材及場地資源，學校師生提供專業建議與人才，這是產學合作共創雙贏的最佳典範，今天盛大開幕，吸引不少民眾聞香而來。 在北斗開幕的第一家產學合作示範店面，目前共有10位員工，3位是明道大學餐旅管理學系畢業生，另外7位是海青班餐飲科學生，餐廳老闆張妘夙說，因為總公司與明道大學產學合作，可以直接提供學生資源，避免開店找不到人的困擾，而且學生在學校都已經接受完整訓練，對於料理與服務一來就可以上手，減少磨合不適的時間。擔任員工的明道大學海青班餐飲科錢政翊說，直接在餐廳實習工讀是最好的學習實戰機會，將廚藝學好，回去馬來西亞就不怕找不到工作。錢政翊是馬來西亞僑生，在台灣沒有自己的交通工具，明道大學特別針對學生的個別需求，安排就近的工作地點。 明道大學與昇樺食品公司在今年一月簽訂產學合作契約，針對昇樺食品自有的養雞場雞隻，由餐旅管理學系曾文燦教授設計雞湯食譜，林信宏教授與林政樺教授負責食品營養安全及廚房衛生管理，三位聯手為廠商量身打造雞湯產品。餐旅管理學系石東立主任說，明道大學餐旅系的師資豐富，專業領域多元，對廠商來說，與學校合作，可以一次得到相關的諮詢與解答，十分方便又有幫助；對學校來說，也可達到與業界交流，同時推動學生進入職場實習就業，是互惠互利的局面。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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