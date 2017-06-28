[環球網綜合報導]據美國中文網當地時間6月27日報導，當天，歐洲遭到新一輪的未知病毒的衝擊，英國、烏克蘭、俄羅斯等都受到了不同程度的影響。據悉，該病毒和勒索軟體很類似，都是鎖定設備，然後索要贖金。目前尚未得悉攻擊者的背景，但有技術專家稱可能是加密勒索軟體（Ransomware）。

Petya勒索病毒感染的電腦。騰訊安全反病毒實驗室供圖。

報導援引英國《每日郵報》報導稱，總部位於倫敦的全球最大廣告公司WPP，是英國第一家被爆受到波及的公司，員工們已經被告知關閉電腦，並且不要使用公司WiFi。

俄羅斯石油公司Rosneft、丹麥航運巨頭AP Moller-Maersk、英國廣告業巨頭WPP集團和法國Saint-Gobain集團都表示，他們遭到網路攻擊，並已採取防護措施避免數據受損。

美國製藥業巨擘Merck藥廠也證實中標，成為第一家受害的美國公司，顯示病毒已越過大西洋侵入美國。

這些公司是首批受害的大企業，據信為禍的是名為Petya的勒索軟體。這種惡意軟體會使計算機無法使用，並要求受害者付出贖金，換取數字鑰匙讓計算機能夠恢復作用。

另據今日俄羅斯通訊社報導，俄羅斯央行當天發佈警告說，未知的勒索病毒正在對俄金融機構的信貸系統發起攻擊，一些銀行的伺服器已被侵入。

報導說，勒索病毒會鎖住被感染的電腦，要求受害者支付價值數百美元的比特幣才能解鎖。俄羅斯卡巴斯基實驗室認為，此次的勒索病毒有別於目前已知的「WannaCry」等勒索病毒，是一種未知的新病毒。

美聯社稱遭到這種勒索軟體攻擊的企業和機構迅速增加，有如滾雪球一般，恐將在真實世界引發危機。

報導稱，衝擊最大的當屬烏克蘭，據悉，烏克蘭一些商業銀行以及部分私人公司、零售企業和政府系統都受到了攻擊。此外，烏克蘭首都基輔的鮑里斯波爾國際機場也受到影響，很可能會造成大面積的航班延誤。

烏克蘭副總理羅岑科？帕夫洛稱職表示，他和烏克蘭政府的其他成員無法使用電腦。他還稱，政府的所有電腦都在播放這一被攻擊的畫面。畫面顯示，「磁碟包含錯誤並需要準備」，並要求用戶不要關閉它。

路透社稱，網路安全業者F-Secure公司的研究總監Mikko Hypponen表示，就像WannaCry病毒捲土重來。WannaCry勒索軟體5月間曾肆虐全球，造成重大損害。

俄羅斯石油公司Rosneft表示，該公司的伺服器遭到病毒攻擊，導致公司官網一度不能訪問。此外，公司還不得不啟用備用生產管理系統。但表示石油生產未受影響。

丹麥海運公司AP Moller-Maersk表示：「我們所有事業部門的信息科技系統大都因為病毒停擺。我們還在持續評估情況。我們的最高優先是維護營運安全。」

羅馬尼亞網路安全公司Bitdefender表示，全球正受到Ransomware大規模攻擊。該公司研究員Bogdan Botezatu指，根據目前已知的個案，有關程序的樣本與之前數月前橫掃全球的GoldenEye幾乎吻合。

來源：環球網