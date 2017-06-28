中新網6月28日電 據日媒報導，日本經濟產業相世耕弘成將從28日起訪問美國首都華盛頓，先後與多名部長進行會談。雖然力爭為日美經濟對話做好鋪墊，但美方在對日貿易逆差問題上抱有強烈不滿，恐會要求拿出削減逆差的具體措施。

世耕希望能在29日和美國商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、能源部長佩里、國家經濟委員會（NEC）主席科恩等人會談，目前正在展開相關協調。世耕的訪美之旅是4月與羅斯在東京進行會談時商定的。

世耕此次訪美作為由副首相兼財務相麻生太郎和美國副總統彭斯主導的經濟對話的一環，欲推進經濟合作的具體化。世耕在6月27日的記者會上表示「希望能對（經濟對話的）準備工作做出貢獻。」

但日本政府內部也存有疑問。美國總統特朗普本月12日以進口鋼鐵和鋁已對國內產業造成很大損失為由宣布基於《貿易拓展法》第232條控制進口。日本或成對象之一，與羅斯的會談中有可能被提到具體要求。

而且萊特希澤22日提及了未來與日本的自由貿易協定（FTA）談判。估計將就美國產牛肉關稅及日本汽車市場加強攻勢。東芝在美國的核電業務預計也將成為議題之一。