法國極右翼成員對難民一見鍾情 助其偷渡遭逮捕北京新浪網 (2017-06-28 09:51)
中新網6月28日電 據馬來西亞《星洲日報》報導，法國45歲寡婦於雷（Béatrice Huret）曾是反移民的極右「國民陣線」成員，去年在加萊難民營邂逅一名伊朗難民，隨即戀上對方，更不惜協助其偷渡到英國，結果遭到逮捕，並於27日受審。
去年2月，於雷在營中遇見34歲伊朗男子穆赫塔爾（Mokhtar），對他一見鍾情。由於兩人語言不通，最初只靠Google翻譯溝通，不久墮入愛河。
於雷購買了一艘小船，供穆赫塔爾和另外2人展開偷渡之旅。穆赫塔爾成功偷渡到英國，獲得庇護。
於雷去年被捕，被控偷運人蛇，並於27日受審，一旦罪成最高判囚10年及罰款75萬歐元。被問到這樣做是否值得，於雷說：「值得。我所做的全為了他，你會為愛情做任何事。」
於雷把經歷寫成Calais mon Amour（加萊，吾愛）一書，於上月出版。
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