旅日大熊貓寶寶順利度過兩周:母乳餵養母子融洽北京新浪網 (2017-06-28 09:11)
中新網6月28日電 據日媒27日報導，位於日本東京都台東區的上野動物園27日透露稱，出生滿兩周的雌性熊貓寶寶「身體明顯長大，身上的白毛正在增加，在變長」，越來越接近大熊貓的身體特徵。
據悉，作為母親的大熊貓真真（11歲）也在持續哺乳，順利養育著熊貓寶寶。
哺乳以1天10次，1次1到10分鐘的節奏進行。到現在為止完全使用母乳餵養，準備好的人工配方奶未被使用。除哺乳外，親子經常一起休息。
動物園教育普及課課長金子美香子微笑著表示：「真真很努力，越來越有母親的樣子了。」
園方目前維持24小時全天候觀察。
關鍵字：
上一則：巴西總統被控貪汙 去留由國會決定
下一則：掛日本鰻賣中國鰻 業者主廚遭逮
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
勒索病毒再現 全球都有災情【中廣新聞網】
紐約曼哈頓地鐵脫軌致34傷:緊急制動器被人打開【北京新浪網】
高空彈跳教練英文太破 荷蘭女孩枉送命【中央社】
凱特穿這件透視裝 被時尚記者譏穿杯墊【中央社】
瑞典男星恩奎斯特肺癌過世，還記得他主演的電影《龍紋身的女孩》嗎？【KNOWING新聞】