中新網6月28日電 據日媒27日報導，位於日本東京都台東區的上野動物園27日透露稱，出生滿兩周的雌性熊貓寶寶「身體明顯長大，身上的白毛正在增加，在變長」，越來越接近大熊貓的身體特徵。

據悉，作為母親的大熊貓真真（11歲）也在持續哺乳，順利養育著熊貓寶寶。

哺乳以1天10次，1次1到10分鐘的節奏進行。到現在為止完全使用母乳餵養，準備好的人工配方奶未被使用。除哺乳外，親子經常一起休息。

動物園教育普及課課長金子美香子微笑著表示：「真真很努力，越來越有母親的樣子了。」

園方目前維持24小時全天候觀察。