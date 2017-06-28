27日11時30分，代號為「天山－3號（2017）」的上海合作組織成員國中吉邊防部門聯合反恐演習在中吉兩國邊境同時打響，兩國邊防部門採取「實地、實兵、實裝、實彈、實爆」方式，從演習內容到模擬障礙物設置都與「實戰」緊密結合，全面檢驗了中吉在兵力部署、機動作戰、聯合指揮、協同配合、共同打擊暴力恐怖活動方面取得的突出成效，開啟了上合組織框架下國際執法合作的新篇章。新華社發