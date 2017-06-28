綜合新華社電 記者從「6·24」茂縣疊溪山體突發高位垮塌災害搶險救災指揮部證實，27日11時04分，四川茂縣疊溪鎮新磨村山體垮塌現場滑坡體再次出現垮塌，據地質專家目測，塌方量約200-300立方米。此前，救災指揮部已全面加強監測預警工作，危險區域作業人員已全部撤離。

另外，搶險救災指揮部證實：四川茂縣疊溪山體高位垮塌災害失聯人員名單上，又有20人確認安全。

當天，州、縣工作人員繼續採取走村入戶調查、戶口比對、電話核實、知情群眾證實和社會各界信息反饋等方式尋找失聯人員，經過反覆核對，確認失聯人員名單上又有20人安全。

至此，「6·24」茂縣疊溪山體高位垮塌災害118名失聯人員中，共計確定有35人安全（其中分別於6月25日確定人員安全15名，6月27日確定新增人員安全20名）。目前尋找失聯人員的工作還在繼續進行中。