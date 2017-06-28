李干傑任環保部部長 王蒙徽任住建部部長北京新浪網 (2017-06-28 07:33)
新華網北京6月27日電 十二屆全國人大常委會第二十八次會議27日下午經表決，決定任命李干傑為環境保護部部長，決定任命王蒙徽為住房和城鄉建設部部長。
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