據新華社電 歐盟委員會27日宣布對互聯網巨頭谷歌罰款24.2億歐元（1美元約合0.88歐元），以處罰其違反歐盟競爭監管規定的行為。

歐盟委員會當天發表的一份聲明指出，谷歌進入購物比價市場后，利用其在網上搜索領域的主導地位，操縱搜索結果，不公平地把客戶引向自己的購物服務。

據媒體報導，歐盟此次對谷歌的罰款金額打破了2009年向美國晶元生產商英特爾開出的10.6億歐元的罰款紀錄。

歐盟委員會負責競爭事務的委員瑪格麗特·韋斯塔格當天在新聞發佈會上說，谷歌的做法使其他提供比價服務的公司無法獲得競爭優勢，從而妨害了消費者的選擇。

歐盟委員會稱，谷歌必須在90天內結束相關行為，否則將面臨最高可達谷歌母公司「字母表」全球平均日成交額5％的罰款。

谷歌2004年進入歐洲購物比價市場，剛開始時處於弱勢地位。從2008年起，谷歌開始改變策略，使「谷歌購物」流量大漲，而其他購物比價服務流量驟降。