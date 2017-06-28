據新華社南寧6月27日電 山隨平野盡，江入大荒流！奔流的黔江在它最後一個關隘——大藤峽，積蓄著奔向大海的力量。在這峽谷出口處，數千名建設者為了建設大藤峽水利樞紐工程而勠力奮戰。

大藤峽水利樞紐工程建成后，可有效調控西江枯水期徑流，抑制鹹潮上溯，對於保障珠江三角洲包括澳門在內2000多萬人口的飲用水安全具有不可替代的作用。

高峽平湖 古夢今圓

桀驁不馴的黔江常常泛濫成災，給下游桂平、平南、梧州等縣市帶來重大損失。清同治年間，桂平人就有了大藤峽工程之夢。20世紀初，孫中山在《建國方略》中提出「改良西江」，建設西江水利樞紐的設想。然而，受國力所限，這些設想都沒能實現。

新中國成立后，幾經疏浚，大藤峽水勢減緩，並增設導航設施，但仍不宜夜航。

改革開放后，中國經濟實力不斷增強，建設大藤峽水利樞紐工程再次被提上日程。

2011年3月，國家發改委批複大藤峽水利樞紐工程項目建議書，船閘通行能力設計為3000噸級，同時把航運功能擺在了僅次於防洪之下的第二位，滿足了廣西建設「西江億噸黃金水道」的戰略構想。

2014年10月8日，大藤峽水利樞紐工程可行性研究報告獲得國務院批准。

2014年11月15日，大藤峽水利樞紐工程建設動員大會在桂平市召開。高峽出平湖的「大藤峽夢」開始變為現實。

聯通東西 築夢西江

大藤峽水利樞紐工程是國務院確定的172項重大水利工程中的標誌性工程，是珠江流域防洪控制性工程和水資源配置骨幹工程，也是打造「西江億噸黃金水道」、促進珠江——西江經濟帶發展的關鍵項目，肩負著保障流域防洪安全、糧食安全、供水安全、航運安全、生態安全的重任。

大藤峽水利樞紐開發有限責任公司總經理楊啟祥表示，大藤峽水庫總庫容34.79億立方米，與龍灘水庫聯合運用，可將梧州市百年一遇的洪峰流量削減為50年一遇；結合北江飛來峽水庫調度運用，可使廣州有效防禦200年一遇的洪水，將西江中下游和西北江三角洲重點防洪對象的防洪標準提高到100-200年一遇。

大藤峽工程建成后，114公里航道等級可大為提升。現在黔江行駛的船舶最大僅數百噸級，但大藤峽建好之後，2500噸級的船舶可開到柳州，3000噸級的船舶可直達來賓。

大藤峽水利樞紐的建設，對於珠江三角洲枯水期意義非凡。「工程建成后，通過水庫調節下泄，調水至珠江三角洲只需2—3天。」楊啟祥說。

此外，大藤峽水電站裝機容量160萬千瓦，年發電量60.55億度。所有發電量將全部留在廣西消化，這將使廣西經濟發展「如虎添翼」。2020年以後，大藤峽水電站將成為廣西的主力電站，可充分開發利用梯級水能資源，為廣西乃至西南地區提供清潔能源，緩解電力供需矛盾。