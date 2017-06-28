新華社香港6月27日電 香港特區行政長官梁振英27日在港發表本屆特區政府的第五份施政彙報，向市民報告特區政府的施政進度和成果。

這份施政彙報的領域涵蓋經濟、房屋及交通運輸、土地發展、扶貧安老助弱、環保及教育、創新及科技、教育及青少年發展、醫療衛生、文康市政及地區行政等9個範疇。

經濟方面，報告指出，過去5年，香港經濟溫和增長，平均每年2.4%，高於其他先進經濟體同期1.7%的增長；總就業人數增加21萬，至去年379萬人的新高，維持全民就業；來自世界不同地區的駐港公司數目增加一成半，至去年的7986家，為記錄新高，反映香港作為「超級聯繫人」的重要性不斷提升。

房屋方面，特區政府售出的住宅用地可供興建約5.1萬個單位。連同其他供應來源，包括鐵路物業發展項目、市區重建局項目和私人重建或發展項目，該5年間整體私人房屋土地供應估計可供興建逾9.5萬個單位，達到特區政府訂立的供應目標。

另外，特區政府先後實施多輪需求管理措施，包括買家印花稅和加強額外印花稅、雙倍從價印花稅，以及新住宅印花稅，有效打擊投機、遏抑外來需求和減低投資需求。

保安方面，梁振英說，香港是世界上最安全城市之一，去年的整體罪案數字是39年來新低。

創新及科技方面，特區政府於2015年11月成立創新及科技局，額外投放超過180億港元，並預留100億港元，以全方位推動創新及科技發展；特區政府積極推動香港與內地在重點領域的科研合作，香港的夥伴實驗室數目由12所增至16所。

扶貧安老方面，領取綜援個案的數字在本屆特區政府任期內持續下降。截至4月底，有關個案數字已回落至2001年底的水平。失業綜援個案連續下跌92個月，比高峰期下降超過七成，是20年來的新低。