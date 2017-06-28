勒索病毒再攻擊歐洲多國 烏克蘭:規模前所未見北京新浪網 (2017-06-28 07:36)
中新網6月28日電 綜合報導，勒索病毒27日捲土重來。烏克蘭、俄羅斯、荷蘭、英國等歐洲國家紛紛傳出電腦網路受到攻擊的報告，其中烏克蘭政府稱所受到的攻擊規模「前所未見」，該國政府機構、銀行和私人企業都受到影響。
報導稱，在本輪網路攻擊中，俄羅斯最大石油公司和俄羅斯銀行，以及船運公司A.P。穆勒-馬士基集團（APM）紛紛中招。荷蘭媒體稱，由APM經營的17個集裝箱碼頭的網路系統被黑客入侵，其中的2個在鹿特丹，15個在全球其他地區。
據稱，黑客此次使用的是一種稱為Petya的勒索病毒，該病毒曾在2016年肆虐。瑞士政府報告和分析信息保障中心27日稱，近期有跡象顯示，Petya又在利用伺服器信息塊漏洞而再度傳播開來。該中心稱，目前沒有接到瑞士企業「中招」的報告，但該病毒似乎已經在烏克蘭、俄羅斯、英國和印度造成影響。
烏克蘭總理格羅伊斯曼27日在社交網站上稱，烏克蘭政府機構和企業當天受到「前所未見」的大規模網路攻擊，但他稱沒有任何「重要」的系統受到影響。他也說，客機專家正在盡全力保護策略性的基礎設施。
格羅伊斯曼並未說明烏克蘭受到哪一種哪一類病毒的攻擊，但烏克蘭內政部顧問格拉先科表示，發動攻擊的是稱為CryptoLocker的勒索病毒，這是「想哭」（WannaCry）勒索病毒的變種。
今年5月，「想哭」勒索病毒在全球150多個國家肆虐，估計有20多萬台電腦受影響。
烏克蘭中央銀行也表示，該國多家銀行受到網路攻擊，影響了日常運作。不過，央行也稱「銀行基礎設施受到妥當保護」，任何進一步的襲擊將無法得逞。
烏克蘭最大機場鮑里斯皮爾（Boryspil）國際機場的網路也受到襲擊。機場負責人警告，航班可能因此而受到延誤。
另外，烏克蘭的主要郵政和運輸公司、手機服務供應商、零售網路、媒體和能源公司，也紛紛傳出受到襲擊。
烏克蘭一家媒體公司稱，該公司電腦系統被阻斷後，黑客要它支付300美元比特幣贖金，才能取回相關文件。
烏克蘭全國警察發言人說，警方的網路部門已經著手制止病毒進一步傳播。
在俄羅斯，俄最大石油生產商俄羅斯石油公司（Rosneft）的網站因黑客襲擊而下線了2個小時，但原油生產活動不受影響。
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