據新華社電 近日來，國內外一些媒體紛紛援引所謂黑客組織「匿名者」的消息報導說，美國太空總署即將宣布發現外星人的證據。但美國太空總署副局長楚比興26日予以否定。

近日，「匿名者」在Youtube賬號發佈一段視頻，題為「匿名者：美國太空總署將宣布發現智慧外星生命」。視頻中，一個戴著面具的人用合成聲音讀著幾頁紙，聲稱楚比興在此前一個國會聽證會上說：「我們的文明即將在宇宙中發現外星生物的證據。」

這段視頻經英國《獨立報》等媒體報導后，引起輿論關注。多家歐美媒體跟進報導，也有少量中文媒體翻譯了相關報導。目前，視頻在線觀看量已超過100萬人次。不過，儘管楚比興作證時確實說了「我們接近於做出歷史上影響最深遠、史無前例的發現之一」，但他同時警告說，我們在地球之外「尚未發現生命的明確跡象」。

楚比興本人26日通過社交媒體推特澄清：「與一些報導所說的相反，美國太空總署沒有事關地外生命的待定宣布。」

他還說：「我們在宇宙中是獨一無二嗎？我們現在還不知道，但我們正在向前推進相關任務，那也許能幫助回答這個基本問題。」

天文學家一般認為，如果存在外星生命，那麼它們很可能生活在宜居帶行星上。宜居帶行星是指與恆星距離適中、液態水可以存在的行星。美國開普勒太空望遠鏡迄今已在太陽系外發現4000多顆候選行星，其中超過30顆已確認是宜居帶行星。此外美國太空總署認為，土星衛星土衛二具備生命存在的幾乎所有已知要素，可能是太陽系內尋找外星生命的最理想地點。

（林小春）