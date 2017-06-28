據新華社電 美國最高法院26日部分恢復遭凍結的美國總統唐納德·特朗普政府新版移民限制令，並表示將在今年10月正式審理移民限制令是否合法。

特朗普當天表示，這意味著國家安全的「勝利」。

不過，一些專家認為，部分解凍移民限制令實為「折中」之舉，在實施受限的情況下，移民限制令甚至沒有可操作性。

美國最高法院26日在一份法律意見書中表示，同意立即部分解除由聯邦法院先前作出的凍結移民限制令判決，並同意在10月聽取口頭辯論、審理特朗普政府移民限制令是否合法。

根據法律意見書，部分解凍后的移民限制令不得限制「能夠提出可靠主張，證明與美國境內個人或實體有真實關係的外國人」進入美國，包括赴美探親的外國公民以及獲得美國大學入學許可的學生等，但可以暫時禁止從未到過美國且在美國沒有親屬、業務以及其他關係的外國人進入美國。

美國國務院發言人諾爾特當天說，最高法院允許執行的部分移民限制令將在下達后的72小時內、即29日早開始執行。

「我們將以專業、有組織和及時的方式執行最高法院一致通過的決定，告知可能會受影響的入境者，並與旅遊業的合作夥伴進行協調。」

限制非法移民是特朗普競選階段的承諾之一。

今年1月，特朗普簽署第一份移民限制令，要求暫時禁止全球難民和7國公民入境，但被華盛頓州西區聯邦地方法院凍結。後來，特朗普3月簽署第二份移民限制令，將伊拉克移出限制入境國名單，但又有地區聯邦法院和巡迴上訴法院以涉嫌宗教歧視、有違憲法等為由將其凍結。此後，特朗普政府向美國最高法院申請推翻以往判決，重新啟動移民限制令。

特朗普當天通過白宮發表聲明說，最高法院的決定對國家安全而言是一大「勝利」。

移民限制令的部分解凍儘管被特朗普視為一大「勝利」，但來自波士頓學院的法律專家卡里卻認為，這實際是「妥協」之舉。

「這一決定實際是妥協。的確，部分移民限制令被允許實施，但最高法院大大縮小了被限制入境的外國人員範圍。」（劉曦）