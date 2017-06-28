原標題：紐約曼哈頓地鐵脫軌致34人輕微受傷

中新社紐約6月27日電 美國紐約市曼哈頓A線地鐵27日發生脫軌事故。事故中無人死亡，34人輕微受傷。截至當天中午，所有被困乘客均已被救出。事故導致曼哈頓A、B、C、D四條地鐵線路運行中斷。

美國廣播公司（ABC）報導稱，當天上午10點左右，曼哈頓哈林區（Harlem）125街車站附近，一列向南行駛的A線地鐵脫軌，兩節車廂撞到隧道牆壁。由於事故發生后隧道中有煙霧，34名傷者中有一部分人是因為吸入煙霧受到傷害。消防人員認為散落在地鐵軌道上的一些垃圾在事故中偶然起火，導致隧道中產生煙霧。目前已經有17名傷者到附近醫院接受治療。

受事故影響，數列地鐵列車被困在隧道內。《紐約時報》援引紐約市消防局官員丹尼爾·尼格羅的話稱，事故發生后共有大約800名乘客被困在地鐵隧道中，經過一個多小時的救援，這些人已經全部被救出。

目前事故原因尚未查明。福克斯新聞（FOX）報導稱，紐約大都會運輸管理局（MTA）主席喬·勒霍塔說這次事故「不像是由設備故障引起的」。他透露，在9點半至10點間，事故車輛的緊急制動器被人打開，但現在不清楚這麼做的人是誰。勒霍塔表示，需要對脫軌車輛進行全面檢查，以確定事故發生的原因。

事故給紐約地鐵的正常運行造成嚴重影響，目前A、B、C、D四條地鐵仍有部分路段處於停止運行狀態，E、F線地鐵將改變運行線路，部分M線地鐵將縮短運行區間。上述7條地鐵線路之後還可能出現延遲運行的情況。

《紐約時報》認為，近年來公眾巨大的出行需求與設施老化之間的矛盾困擾著紐約地鐵，這次事故加劇了人們對「脆弱的」紐約地鐵系統的擔憂。紐約州州長科莫此前曾呼籲，採取緊急措施改善紐約地鐵設施老化問題。（完）