？？美國最高法院26日部分恢復遭凍結的美國總統唐納德·特朗普政府新版移民限制令，並表示將在今年10月正式審理移民限制令是否合法。

？？特朗普當天表示，這意味著國家安全的「勝利」。

？？不過，一些專家認為，部分解凍移民限制令實為「折中」之舉，在實施受限的情況下，移民限制令甚至沒有可操作性。

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？？據新華社

？？移民限制令部分解凍

？？美國最高法院26日在一份法律意見書中表示，同意立即部分解除由聯邦法院先前作出的凍結移民限制令判決，並同意在10月聽取口頭辯論、審理特朗普政府移民限制令是否合法。

？？根據法律意見書，部分解凍后的移民限制令不得限制「能夠提出可靠主張，證明與美國境內個人或實體有真實關係的外國人」進入美國，包括赴美探親的外國公民以及獲得美國大學入學許可的學生等，但可以暫時禁止從未到過美國且在美國沒有親屬、業務以及其他關係的外國人進入美國。

？？美國國務院發言人希瑟·諾爾特當天說，最高法院允許執行的部分移民限制令將在下達后的72小時內、即29日早開始執行。

？？「我們將以專業、有組織和及時的方式執行最高法院一致通過的決定，告知可能會受影響的入境者，並與旅遊業的合作夥伴進行協調。」

？？特朗普：這是國家安全的一大勝利

？？限制非法移民是特朗普競選階段的承諾之一。

？？今年1月，特朗普簽署第一份移民限制令，要求暫時禁止全球難民和7國公民入境，但被華盛頓州西區聯邦地方法院凍結。後來，特朗普3月簽署第二份移民限制令，將伊拉克移出限制入境國名單，但又有地區聯邦法院和巡迴上訴法院以涉嫌宗教歧視、有違憲法等為由將其凍結。此後，特朗普政府向美國最高法院申請推翻以往判決，重新啟動移民限制令。

？？按路透社的說法，儘管備受爭議，特朗普仍堅稱，在多國遭遇恐怖襲擊的背景下，實施限制令的舉措無疑有助於維護美國國家安全。

？？多家美國媒體評述，最高法院26日的法律意見書對已與聯邦地方法官「糾纏許久」的特朗普來說是一次勝利。

？？特朗普當天也通過白宮發表聲明說，最高法院的決定對國家安全而言是一大「勝利」。

？？「今天（26日）最高法院一致通過的結果，是我們國家安全的顯著勝利，讓我得以動用一個重要工具來保護我國國土。」聲明說，「作為總統，我不能允許任何想要傷害我們國家的人入境。」

？？法律專家：這是妥協之舉

？？移民限制令的部分解凍儘管被特朗普視為一大「勝利」，但來自波士頓學院的法律專家卡里·洪卻認為，這實際是「妥協」之舉。

？？「這一決定實際是妥協。的確，部分移民限制令被允許實施，但最高法院大大縮小了被限制入境的外國人員範圍。」

？？美國媒體報導，雖然最終通過解凍部分限制令，但在最高法院9名大法官中，至少3名大法官認為，應該完全解凍移民限制令。

？？「我擔心（最高）法院的解決方案沒有可操作性。」報導援引大法官克拉倫斯·托馬斯的話說，「今天的妥協會成為行政部門官員的負擔，因為他們必須搞清從所涉6個國家來的人在美國境內是否存在有效聯繫人或實體。」

？？限制令解凍引發爭議

？？作為受限制令影響的國家之一，葉門僑民事務部門官員艾哈邁德·納西對美國最高法院26日的決定表示「失望」。

？？「我們認為，這無助於打擊恐怖襲擊和極端主義，只會讓受影響的6個國家的民眾感覺，限制令針對他們所有人。」

？？美國公民自由聯盟等主張維護移民權利的團體說，最高法院的決定意味著，移民限制令無法「絕對」實施。不過，他們擔心，特朗普政府可能會最大限度地實施限制令。

？？「在（移民限制令獲部分解凍）期間，我們要確保美國政府嚴格遵守最高法院的決定，而非將其視為全面實施移民限制令的『後門』。」美國公民自由聯盟的律師奧馬爾·賈德沃特說。