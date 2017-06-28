原標題：美媒稱美國煤炭業復甦得益於中國：特朗普應表示感謝

參考消息網6月28日報導 美媒稱，特朗普總統上周在艾奧瓦州錫達拉皮茲舉行的集會上宣布，美國煤炭行業勝利了，而這得益於他的努力。

據美國《時代》周刊網站6月26日刊登題為《特朗普應感謝中國帶來最近煤炭業復甦》的報導稱，特朗普說：「我們對清潔、美麗煤炭的戰爭已經結束了，讓礦工們重新回到工作崗位上。你們看了新聞，上周，賓夕法尼亞州開了一家新煤礦，這是數十年來第一家，數十年。」

報導稱，特朗普表示，採煤業的發展是特朗普政府為該行業去監管化付出的大量努力的成果，而事實上，去監管對於該行業的復甦，幾乎沒有什麼作用，至少目前如此。

分析人士說，造成這種變化的，是北京而不是華盛頓。去年，中國決策者對該國煤礦的運營時間作出了限制，導致用於鍊鋼的煉焦煤產量下降。在全球，此舉導致煉焦煤的價格上漲了2倍。而在漲價后，此前虧損的美國煤礦，可以通過出口盈利。此後，價格雖然有所回落，但仍處於近幾年來的高位。

這家新開煤礦的總經理喬治·德特勒夫森在該煤礦開工典禮上說：「這是一個重要的經濟決定，中國限制了供應，這改變了市場。」他說，該煤礦預計將把今年生產的85%的煉焦煤，出口到亞洲、歐洲和南美洲。

報導稱，價格上漲和中國最近對煉焦煤需求的增長對煤炭行業產生了重要影響。根據美國勞工統計局的數據，自去年12月份以來，採煤業已經增加了約1300個崗位。榮鼎諮詢公司說，今年第一季度，煤炭產量同比增長近14%。

就業的增長主要來自煉焦煤的開採。這種煤與用於發電的動力煤的產區和開採方法相同，但它在採煤業里的佔比要小得多。儘管如此，煉焦煤命運的轉折，推動了行業的意外復甦，在過去近10年裡，煤炭業一直呈持續下滑趨勢。

但分析人士說，這種增長可能並不可持續，這主要是因為煉焦煤容易受中國政策變化的影響。中國已經表示，將對包括國內煤炭企業在內的國有企業進行廣泛的改革，但這些改革將採用什麼形式以及將對美國的煤炭業產生什麼影響，仍是個未知數。

前奧巴馬政府能源顧問賈森·博多夫說：「中國今後的煤炭政策將繼續波動，但我們仍可以預計，中國煤炭需求的增長將會放緩，而這將產生深刻影響。」

與此同時，特朗普正在不遺餘力地支持該行業。這些措施，例如重新評估《清潔能源計劃》，從長遠來看會給煤炭行業帶來紅利，挽救一些原本可能關閉的發電廠。但這些措施目前並沒有什麼效果，而從長期來看，建設風力、太陽能和天然氣發電廠仍是大趨勢，因為這些發電方式成本更低。

榮鼎諮詢公司分析師彼得·馬斯特斯說：「美國聯邦政策沒有起什麼作用，說到底，煤炭生產商在這方面的考慮並不多。」

不過，一些行業管理者說，特朗普公開支持煤炭業，在該行業內引發了普遍的樂觀情緒，也增加了投資者信心。

德特勒夫森說：「政府公開支持煤炭業可以帶來一些無形的好處。它可以影響投資者情緒，也有助於廣大煤炭企業籌集資金。」（編譯/王棟棟）

來源：參考消息網