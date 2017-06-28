中國乒乓球隊前總教練劉國梁更新了自己的微博，在微博中他展現出很高的政治素質，多次表示要服從大局、緊緊團結在黨中央習主席的身邊。並對三名運動員退賽一事引發的輿論炒作表示不安，表示反對「沒有根據的猜測和聯想」及「個人攻擊」。

近期國乒進入多事之秋，先是女隊主教練孔令輝因涉賭被暫停了職務，然後總教練劉國梁被調離崗位，出任中國乒協副主席。隨後在中國乒乓球公開賽上，三名運動員馬龍、許昕、樊振東退賽，併發微博「這一刻我們無心戀戰。。。。。。只因想念您 劉國梁！」，同時男隊主教練秦志戩、教練馬琳也發了同樣的微博。此事發生在國乒，是前所未有的。當然引起了軒然大波。

引發輿論炒作的根源自然是劉國梁的調動，要知道今年3月20日國乒剛剛高調進行了競聘會，隨後確定了教練班子。當時沒有任何取消總教練的跡象。僅僅75天后，劉國梁就突然被調離國乒總教練位置。如果要改革，為何當時競聘時不改革？說不定劉國梁還可以有機會競聘男隊主教練。更讓公眾不理解的是劉國梁新的位置是中國乒協副主席，而這一位置竟然多達十八人！

劉國梁在微博中寫道：「這件事引發了輿論的炒作，我感覺到很不安。不能對這件事情做沒有根據的猜測和聯想，更沒有理由進行個人攻擊，甚至反對體育改革和影響2020年東京奧運備戰的大環境！」他沒有說清楚事情的來龍去脈，但表示反對一切「陰謀論」，並表明態度支持體育改革。他本人出面接受職務的改變，無疑是平息輿論炒作的最好的方式。

當隊員和公眾還不理解時，沒有什麼比他本人出面安撫公眾更有說服力的。或許劉國梁將在乒協副主席的位置上將會有新的任務、新的作為，這需要時間來驗證。眼下正值敏感時期，劉國梁作為體制內的黨員幹部，做出這樣的表態是符合組織要求的。

（冰雪季節）