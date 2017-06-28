中新網天津6月27日電 （記者 張道正）天津宇生富氣排球隊出征儀式27日下午在天津泰達會館舉行。天津氣排球男女隊全員集結，蓄勢待發，盼望在7月8日開始的全運決賽爭奪中取得佳績。

本屆全運會創新性地增加了19個群眾體育項目，氣排球作為其中之一，從全國各個省市的選拔賽到日前在天津舉辦的預賽，都引起了廣泛的關注，不少排球愛好者、氣排球愛好者也都踴躍參與到了其中。

天津市排球協會秘書長李珊介紹，氣排球登上全運賽場的消息一經公佈，天津市排球協會便在天津市體育局群體處的領導下，迅速開展組建天津男女氣排球隊的相關工作，並於今年4月組織了「我要上全運」天津備戰全運會氣排球選手選拔賽。40名來自各行各業的氣排球高手在經歷近50場比賽的篩選后脫穎而出，組成大名單。

同時，原天津男排主教練馬世驥，原天津女排運動員、原國家沙灘排球運動員柳春瑩，分別被任命為天津男女氣排球隊的主教練。隨後經歷層層選拔、專家評審，實戰鍛煉等一系列嚴格的考察后，最終參賽人員確定，男隊選手平均年齡49.5歲，平均身高183，來自於7個不同的單位，女隊平均年齡49.3歲，平均身高1.73，來自8個不同單位。

對於天津男、女兩隊的備戰情況，李珊稱，通過一段時間的訓練，男、女兩隊也有很大的提高，天津在之前沒有這樣專業的氣排球隊，本次更是聘請了專業的教練，對於動作、體能以及更多方面給予隊員們更加專業的指導。不過天津相較南方很多城市開展該項目較晚，浙江隊、福建隊等不少隊伍實力很強，對天津來說是一個不小的挑戰。

天津氣排球女隊教練柳春瑩在接受採訪時表示，由於氣排球自身存在體積大、重量輕等特點，所以使得控制性與技術動作存在特殊性。天津氣排球女隊從今年五月底開始進行每周四次的集訓。雖然目前依舊存在一些不足，但球隊會通過不斷摸索與練習，克服一切困難，爭取好的成績。

據悉，經過全運會預選賽，氣排球這項運動正式進入大眾的視野。這項操作簡單，器材便捷的運動正以全運會為契機，向民眾宣傳和展示自身運動的魅力。（完）