27日晚，處在輿論漩渦中心的前中國乒乓球總教練劉國梁在微博上發言，明確表明了自己的立場態度。劉國梁堅決擁護習主席的各項深化改革方針，認為中國體育改革勢在必行，同時樂觀展望中國的體育改革春天也快到了。同時劉國梁也沒有迴避事件本身，他深刻反省自己在思想教育和管理負有不可推卸的責任，並向廣大球迷鞠躬道歉。

從這篇長微博里，我們可以看出劉國梁在近階段確實承受了巨大壓力。中國體育改革中再平常不過的一紙調令，劉國梁作為黨的堅強一兵，隨時服從黨的派遣指揮，自然也是平常之舉，沒料想卻引發了如此大的動蕩。但劉國梁在風波中沒有被迷惑，沒有被亂神，他敏銳的捕捉到了當今中國在各項改革事業中最應該把握住的核心點：即堅持在以習近平同志為核心的黨中央領導下，穩步推進各項改革事業前進的主旋律。

作為一名1997年就加入中國共產黨的老黨員，劉國梁心中敞亮，在文章第一段上來就開宗明義，強調我們要「堅決擁護習主席的各項深化改革方針，相信國家在習大大的領導一下一定會越來越強大」，而在文章最後，劉國梁再次強調「所有人緊密團結在黨中央習主席的身邊」。劉國梁很清楚：中國的體育事業，是我們國家各項事業的一份子，絕對離不開以習近平同志為核心的黨中央的領導，絕對離不開以習近平同志為核心的黨中央對體育事業大局上的設計和把控。

在這篇長微博里，劉國梁用心貼出了四張圖，第一和第四張圖都是習近平主席的畫像，而第二和第三張則是中國男子乒乓球隊為祖國贏得冠軍，展示國旗和金牌時的照片。這也充分表明了劉國梁此時的心境：要想在體育戰線上實現民族偉大復興，實現數代人為之努力拚搏的中國夢，就必須在習近平為首的黨中央的堅強領導下，聽黨的話，跟黨走，否則就將一事無成。

在這篇長微博里，劉國梁還表達了另外兩層意思，一是強調中國體育改革勢在必行，「目前管理中心體制確實存在很多弊端，應給協會更多職能符合體育改革潮流，有利於乒乓球項目長遠發展。」雖然改革是開弓沒有回頭箭，但通往成功的道路歷來險阻無比，劉國梁再次引用習主席的名言：「道路對了，就不怕遙遠」，他對中國體育改革的前景感到樂觀，同時也強調，自己不會因為職務的變動，而影響到中國體育改革，「一切以大局為重」。

其次，劉國梁對乒乓球隊出現的偏激小集團情緒做出了深刻反省，他強調只要是國際比賽，為國爭光和國家形象，是任何事情和感情都不容觸碰的」，強調「祖國利益高於一切」。雖然劉國梁對弟子和同事的激烈舉動「即感動又心痛」，但他清楚意識到「自己在思想教育和管理負有不可推卸的責任，並向廣大球迷鞠躬道歉」。

劉國梁的這篇長微博，有宏大的視野，有正確的世界觀，有堅定的跟隨以習近平同志為核心的黨中央的信念和決心。也有著對個人問題上的明析事理，大事小事都不糊塗。祝願即將履新的劉副主席，和所有中國體育戰線上所有的改革者和踐行者們，一起為我們偉大祖國的體育事業做出更大更輝煌的貢獻！

（威猛）