原標題：「有人嗎？」 每經記者親歷茂縣山體垮塌生命救援

許紅是四川茂縣疊溪鎮新磨村村民，家住成都的她得知塌方的消息，心急火燎地開車趕回老家。在距離塌方中心不足10公里的地方，下午5點半左右，《每日經濟新聞》記者在擺渡皮卡上遇見了她，「家裡有兩個人就被埋在底下。」許紅說。

2017年6月24日5點45分，茂縣疊溪鎮新磨村新村組突發山體高位垮塌。后經專家現場踏勘初步分析，這是一起降雨誘發的高位遠程崩滑碎屑流災害。

下午6點左右，《每日經濟新聞》記者和許紅到達現場。在距離塌方現場將近500米的地方，許紅下了車，徒步走上大塊碎石堆積的河灘。許紅感到非常震驚——她已經認不出新磨村了，儘管幾個月前，她才剛剛回來過一趟。

記者在垮塌現場看到，垮塌的山體上方，一個不大的缺口，數以百萬噸計量的山石一瀉而下，垮塌最終形成了一個扇形衝擊面，延伸範圍將近2公里，所經之處，植被都已經不見蹤跡。

據四川省官方24日深夜的介紹，新磨村富貴山山體突發的高位垮塌，垮塌方量巨大，約800萬立方米，最大落差1600米，河道平面2500至3000米，堵塞河道約2公里。

「村子位置都變了，就是當地人回來，連自己原來的家都找不到。」一位附近的居民對記者擺擺手，表示不願多談，一路往下走。

作為鏟車操作手的張松，就住在新磨村附近。他趕到垮塌現場時是早晨7點，彼時還沒有什麼人抵達。「就跟這個村子從來沒存在過一樣。」張松回憶時面色沉重，「清早站在這，連聲鳥叫都聽不到。」

張松稱，原來新磨村處於一個河灣地帶，被埋掉的新村組就處在河灣的對面。現在，因為垮塌的巨大衝擊，「整個村子都被甩到河對面去了，連公路的欄杆都甩過去了。」張松說，「相當於整個河溝都被填平。」

記者在現場了解到，根據現場作業人員的估算，整個新磨村，因為垮塌被推出去100多米遠，直接推到了河對面。在接近垮塌山體的一側，河岸堆積的碎石將近15米深，另一側因為沉積嚴重則至少有30米深。

在垮塌的河岸對面，記者看到，由於受到滑坡的強烈衝擊，半個山體的植被都被泥漿染黑了，整個植被彷彿一大堆黑色的枯木，足見滑坡的衝擊力。

「整個過程，就幾秒鐘，又是早上5點半，哪個反應得過來？」張松嘆息道，跳上鏟車，繼續回到救援中。

中鐵十七局成蘭項目梁書記到達現場是中午，「在現場，救災便道是最重要的，我們主要的工作就是搶修出一條救災便道。」據梁書記介紹，到下午1點左右，簡便的救災通道就已經搶修出。此後，源源不斷的救援人員和物資抵達現場。

成都消防重型搜救二隊，接到救援的指令是早上8點鐘。整個將近70人、4隻搜救犬的消防隊伍從成都出發，一路賓士。在離垮塌現場還有將近10公里的地方，由於一定程度的交通堵塞，轉而又徒步前進，隨後，《每日經濟新聞》記者一路跟隨隊伍，在接近下午6點時到達核心受災地區。

重型搜集二隊中被稱為「生命探測一」的11人小隊，在接到指揮部簡短指令后，立刻展開搜救工作。現場的小雨一直未停，水流湍急，由於村落的核心地帶已經被「推」到了河對面，消防員們採用了的辦法，搭起繩橋造出起了一條「生命通道」，數位消防員滑到對岸展開了搜救，各種物資，也通過這條現場唯一的繩橋運到對岸。

「決不放棄任何一個可能的機會。」成都消防司令部戰訓科科長劉嘉告訴《每日經濟新聞》記者，除重型搜救二隊外，成都消防的另一支輕型救援隊伍飛豹救援隊下午就已經趕到現場。

「有人嗎？有不得人？」救災現場傳來消防員、武警們此起彼伏的喊聲，通過生命探測儀，樂山消防的消防員發現了一處疑似有生命跡象的地址，記者緊緊跟隨，幾位消防員開始趴在地上展開搜救，不斷敲擊地面，並向下發出呼喊。

該次搜救過程整個持續了將近5分鐘，確定廢墟下無人後，消防員仍然不舍地用兩根木樁在該地址打了標記，這支小分隊往深處走去，繼續下一輪搜救。兩位帶著搜救犬的消防員，手腳並用，爬過鋒利的碎石塊，前往扇形沉積面的另一個方向。

將近8點鐘時，現場突然一陣騷動。垮塌的山體上方，傳來了一陣巨大的響聲，隨之響起的是汽笛轟鳴的警報聲。記者被旁邊的武警一把拉住，就往山下跑去。經過一次急速的撤離，在確定山體穩定以後，部分撤離的搜救隊伍又陸續返回核心地區。

傍晚8點半，疊溪鎮天色漸漸暗了下去，記者來到位於山腳下的指揮部中心。幾位救援已經超過6小時的消防員在室內休息。記者看到，更多來自德陽、樂山、自貢等地的消防部隊和武警，還在源源不斷地上山，國家電網的工作人員在現場架起探照燈，救援仍在繼續。

24日晚11時左右，茂縣前方新聞應急中心舉行「6.24」疊溪山體突發高位垮塌災害搶險救災第二場新聞發佈會，截至目前，有118人失聯，通過科學施救，現場發現了部分人員遺體，待進一步核實後進行通報。