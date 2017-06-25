父親給2歲重病女兒挖墳 在墳中玩耍稱提前適應北京新浪網 (2017-06-25 01:53)
[父親給2歲重病女兒挖墳：等待死亡]四川內江，2歲半女孩張芯蕾患有先天性地中海重度貧血。父親稱，家裡花光積蓄借無可借，無奈給女兒提前挖好墳墓，並陪女兒墳中玩耍，稱是提前適應。
來源：梨視頻
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