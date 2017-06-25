中華職棒／猿隊要封王機會大 就看本土王牌王溢正NOWnews今日新聞 (2017-06-25 01:30)
Lamigo桃猿隊在主場已苦吞2連敗，況且對手是第二名的中信兄弟，猿隊彷彿陷入「不會贏球」的魔咒中，猿隊依舊還擁有6場勝差，並且封王魔術數字依舊是M1，就看猿隊是否能夠自力封王，猿隊今推出「姊姊」王溢正先發，對決洋投肯恩，就看猛象打線能否橫掃猿隊，保留一線生機。
猛象在這一波連勝熱潮中，最受矚目的除了投手群外，打線上陳子豪、彭政閔、林智勝等都十分難纏，但是這樣的情況似曾相似，2年前猿隊就是靠王溢正在總冠軍賽第四場力投119球僅失2分拿下完投勝，最後由明星投出無安打比賽奪冠。
猿隊並不是完全沒有機會，而是要想辦法找出贏球之道。
王溢正本季對戰中信兄弟0勝4敗，防禦率高達6.75，不過王溢正本季3勝5敗，防禦率3.99，就看能否克服「懼象症」，發揮自身潛力。
中信兄弟本季在猿隊主場從未有3連戰橫掃的狀況，也是猿隊另一項利多，加上王柏融在24日比賽中，單場3安猛打賞，並且連續3戰開轟，是唯一無法被封鎖的猿隊中心打者。
此外，肯恩本季對戰猿隊2勝2敗，防禦率2.86，不過他本季尚未在桃園球場拿下過勝投，也是猿隊另一項封王指標。
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