？？？ 中國青年報·中青在線記者 章正 胡寧

？？？？12點左右到現場，晚上10點才吃上飯，中間只喝了點水，1989年出生的中鐵二局救援隊副隊長覃文華，吃完飯後又匆匆趕回四川茂縣疊溪鎮新磨村山體垮塌現場。

？？？？早上6點左右，茂縣疊溪鎮新磨村新村組山體垮塌。幾十公裡外，在阿壩州東北部松潘縣施工的中鐵二局二公司的工地上，值班人員從電視上看到救災通告：茂縣山體滑坡，需要救援！

？？？？「趕緊集合！」 中鐵二局成蘭鐵工程指揮部常務副指揮長陳桂虎，聯繫了茂縣政府，把情況第一時間報告給公司。6點40分，大夥顧不上吃早飯，安排設備裝車，帶上挖掘機、裝載機，帶足油料，第一批救災隊員，出發！

？？？？何政是中鐵二局二公司團委書記，他向中國青年報·中青在線記者介紹說：「我們緊急組織救援隊伍70餘人、裝載機4台、挖掘機4台，出碴車8台、拖車2台以及發電機、油料等救災物資於上午10時40分抵達事故現場，全力投入搶險救援。」

？？？？覃文華是第二批救災隊員，9點多出發，12點到達現場，「我徒步了10公里，外面堵車了，車進不去。」他說。

？？？？通往核心救援現場沒有路，中鐵二局兩台挖掘機從外往裡修路。垮塌的現場太大，覃文華帶著50多人，在核心區域進行表面搜救，主要是看表面有沒有人生還。

？？？？「山體垮塌非常厲害，一大塊山都塌下來了！石頭的成分很多很大。」最終，他們找到了三具遇難者遺體。

？？？？晚上七點半左右，在幾台挖掘機的共同努力下，通往核心區域的道路修通了，更多的設備可以進入了。兩台挖掘機繼續拓寬道路。

？？？？下午搜救的時候，還時不時下著小雨，這些救援隊員出發比較著急，都沒有帶雨衣，直到後勤部門把雨衣送給他們。

？？？？「我們的人都撤出來了，機械還在作業，人工表面搜索不到。」覃文華晚上10點多在電話裡告訴中國青年報·中青在線記者。

？？？？接下來如何開展搜救？他介紹，一方面他們的挖掘機拓寬道路，另一方面核心區域的挖掘機，對人集中居住的區域進行搜索。

？？？？被問及隊員的平均年齡多大時？覃文華說：「都是年輕人，大概在30歲以下。」

？？？？「中鐵二局團委迅速組織青年突擊隊，第一時間奔赴救援前線參與搜救。」從上午到晚上，中鐵二局救援隊不斷有人增加。今天，在現場核心區有58人參與搜救，外圍有37人待命。

？？？？中青在線四川茂縣6月24日電