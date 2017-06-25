中新社吉隆坡6月24日電 (張淼 趙勝玉)台灣著名作家白先勇24日獲得第14屆星洲日報「花蹤世界華文文學獎」。

第14屆星洲日報「花蹤文學頒獎禮」當日晚在吉隆坡舉行。世界華文媒體集團執行主席張曉卿在書面發言時指出，花蹤文學獎的創立，是為了帶給馬來西亞文學創作者一份最真誠的肯定，並提供一個分享與交流的平台，讓文學的創作更有朝氣，文化的傳承更有活力，也讓文化的情感在年輕一代的生命里，產生更大的影響力和價值觀。

兩年一屆的花蹤文學獎由馬來西亞星洲日報於1991年創辦，以傳承華人文化為宗旨，在馬來西亞華文文壇具有很高聲望，被稱為「馬來西亞華文文學奧斯卡」。2001年花蹤文學獎增設的「世界華文文學獎」，每兩年頒發一次。獲得這項大獎的作家包括王安憶、陳映真、西西、楊牧、王文興、聶華苓、閻連科、余光中。

白先勇在發表獲獎感言時表示，文學雖沒有現實的功利作用，但文學可以讓一個民族的心靈得到安放與慰藉。

白先勇是抗戰名將白崇禧之子。畢業於台大外文系，愛荷華大學作家工作室(Writer'sWorkshop)文學創作碩士。

白先勇是小說家、散文家、評論家、戲劇家，著作極豐。兩岸均已出版《白先勇作品集》。(完)