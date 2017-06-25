白先勇獲星洲日報「花蹤世界華文文學獎」北京新浪網 (2017-06-25 01:34)
中新社吉隆坡6月24日電 (張淼 趙勝玉)台灣著名作家白先勇24日獲得第14屆星洲日報「花蹤世界華文文學獎」。
第14屆星洲日報「花蹤文學頒獎禮」當日晚在吉隆坡舉行。世界華文媒體集團執行主席張曉卿在書面發言時指出，花蹤文學獎的創立，是為了帶給馬來西亞文學創作者一份最真誠的肯定，並提供一個分享與交流的平台，讓文學的創作更有朝氣，文化的傳承更有活力，也讓文化的情感在年輕一代的生命里，產生更大的影響力和價值觀。
兩年一屆的花蹤文學獎由馬來西亞星洲日報於1991年創辦，以傳承華人文化為宗旨，在馬來西亞華文文壇具有很高聲望，被稱為「馬來西亞華文文學奧斯卡」。2001年花蹤文學獎增設的「世界華文文學獎」，每兩年頒發一次。獲得這項大獎的作家包括王安憶、陳映真、西西、楊牧、王文興、聶華苓、閻連科、余光中。
白先勇在發表獲獎感言時表示，文學雖沒有現實的功利作用，但文學可以讓一個民族的心靈得到安放與慰藉。
白先勇是抗戰名將白崇禧之子。畢業於台大外文系，愛荷華大學作家工作室(Writer'sWorkshop)文學創作碩士。
白先勇是小說家、散文家、評論家、戲劇家，著作極豐。兩岸均已出版《白先勇作品集》。(完)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
塑身衣 隱形．LL 塑身衣．強生 塑身衣．qtto 塑身衣．Bast 芭絲媞 塑身衣．Shaper MAN 塑身衣．Fiber 塑身衣．連身三角塑身衣．Lamour 塑身衣．背心塑身衣．Leader 塑身衣．免罩塑身衣．bast 塑身衣．黛瑪 塑身衣．Solara 塑身衣．塑身衣 10．Bast 芭絲媞連身塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．GLANZ 塑身衣．產後塑身衣．加強 塑身衣．涼感塑身衣．Milano 塑身衣．mit 塑身衣．防駝塑身衣．男性 塑身衣．EQUMEN 塑身衣．蕾絲塑身衣．ANLICO 塑身衣．女塑身衣
- 【久澤木柞】秋原-橡木紋5尺雙人5件房間組II
- Sulwhasoo雪花秀 滋晶雪瀅眼部精華15ml-百貨公司貨
- Emporio Armani Classic 陶瓷三眼計時腕錶-白x44mm AR1499
- 【pippi & poppo】凌花語依 60支 100%天絲雙人加大七件
- Keeley Ann 柔軟舒適~素面點點OL全真皮楔形中跟鞋(米色-Ann
- ADIDAS-GYMBREAKER B女慢跑鞋-黑
- DN 簡約時尚 全真皮拼接飾扣楔型涼拖鞋-白
- OLIVIA 《航行者 藍》 加大雙人兩用被套床包四件組 品牌設
- 凱曼 阿德6尺石面雙色餐櫃收納櫃(上+下座)
- 品家居 塞羅4尺書桌(二色可選)-121x58x78cm-免組
國際黑客組織「匿名者」：NASA將公佈發現外星人【北京新浪網】
是否被便秘困擾多年 8大清腸食物讓你每天暢快【北京新浪網】
巴基斯坦油罐車高速路起火 致超過120人死亡【北京新浪網】
[砥礪奮進的5年]"復興號"具有完全自主知識產權【北京新浪網】
保溫杯泡茶其實不可取 請注意泡茶要選對容器【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》