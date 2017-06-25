來源：川報觀察

[我沒有你想的那麼堅強，有時候也想找個地方躲藏]川報觀察記者阮長安在搜救現場撿到一本筆記，目測是一名醫科女學生的，今年畢業，名叫張仕麗。裏面是她的讀書筆記，還有找工作相關的信息。扉頁上這句話，讓人淚奔。