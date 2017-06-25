中新網北京6月25日電（吳濤） 國家郵政局24日發佈的《2016年度快遞市場監管報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2016年，中國人均使用快遞近23件，年人均快遞費用支出287.4元，快遞平均單價每件12.7元，比2015年少花0.7元。《報告》還指出，今年要基本消滅快遞行業末端「擺地攤」亂象。

快遞業務量突破300億件

《報告》顯示，2016年，中國快遞業務量首次突破300億件大關，達到312.8億件，同比增長51.4%。快遞業務增量突破100億件，達106.1億件。

這一年，用戶使用頻率增加，快遞日均服務人次超1.7億，年人均快遞使用量接近23件，比上年增加近8件。

《報告》還顯示，2016年，快遞業務峰值出現在11月份，達37.6億件，佔全年業務量的12%；谷值在2月份，僅12.5億件，佔全年業務量的4%，季節性特徵穩定。

快遞平均價格下降 用戶滿意度上升

在快遞價格方面，《報告》顯示，2016年，快遞平均單價繼續下降，為12.7元，同比下降5.2個百分點。據了解，2015年快遞平均單價為13.4元，這意味著，2016年，快遞平均單價下降了7毛錢。

總花銷上，2016年，年人均快遞費用支出287.4元，同比增長42.7%。

快遞價格下降的同時，用戶滿意度上升。《報告》指出，2016年，全國快遞滿意度74.7分，比上年提高0.7分。順豐速運、郵政EMS、中通快遞的快遞企業總體滿意度排名前三。

還有數據顯示，去年共受理申訴130.7萬件，處理滿意度達97.6%，通過申訴渠道為消費者挽回經濟損失4900.6萬元。

快遞市場進入資本時代

2016年，快遞行業一個特點是在資本層面有較大動作。《報告》指出，這一年是中國快遞企業上市元年，中國快遞市場也進入到資本時代。

資料顯示，2016年10月20日，圓通速遞借殼登錄中國A股市場、成為中國快遞第一股；2016年10月27日，中通快遞在美國紐交所上市；2016年12月30日，申通快遞借殼在中國深交所上市。順豐速遞、韻達貨運借殼上市方案證監會有條件通過。

2016年，郵政EMS、順豐、圓通、中通、申通、韻達、百世7家主要快遞品牌業務量均超20億件，業務收入超200億元。《報告》稱，中國快遞航母群初見雛形，而且快遞物流園區聚集效應明顯。目前全國快遞物流園區已超220個。

基本消滅末端「擺地攤」亂象

《報告》還對2017年快遞行業的工作思路進行了闡述，稱將全面加強快遞事中事後監管，全面實施日常檢查「雙隨機」制度；組織開展「刷信」行為專項治理和「野蠻分揀」專項整治；制定量化考核措施，確保全年申訴滿意率提升到98%。

《報告》還指出，將全面推進信用體系建設，基本消滅末端「擺地攤」亂象，基本實現包裹「不著地、不拋件」。（完）