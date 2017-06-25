攤主被判刑十個月賠償6.6萬元北京新浪網 (2017-06-25 01:09)
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？？ 新聞回放：去年8月11日早，長春市60歲的環衛工任鳳才在清掃到一個露天早餐攤時，和經營者胡某發生了矛盾，對方將半盆炸過油條的油潑向了他，造成他全身大面積燙傷。
新文化訊（記者 邢陽） 19日，記者獲悉，長春市中級人民法院經審理查明，胡某行為構成故意傷害罪，判決胡某有期徒刑十個月。
據任鳳才介紹，此案歷時二審，一審判決是判胡某有期徒刑兩年，「還要支付我的醫療費用等，但對方上訴了。」據了解，任鳳才曾向法院提出過向胡某索賠20萬元的要求，但法院並未支持其請求，最終任鳳才獲賠償金6.6萬元。
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