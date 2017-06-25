雷傑在看守所講述自己的故事，希望能警示他人 新文化記者 邢陽 攝

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他曾經擁有上千萬的身家，過慣了有錢人的生活，卻因投資期貨失敗， 虧光了家產；做過了大生意放不下架子，他走上了販毒的犯罪之路，最終身陷囹圄。他說希望自己的故事能警醒更多人，也算是一種贖罪，他叫雷傑（化名），因販毒被判無期徒刑，現在已入獄服刑……

輝煌的過去

做生意發家 資產過千萬

雷傑今年43歲，1.6米多的身材，很敦實，給人一種老實本分的感覺，但眼神里卻有著商人的精明和幹練。雷傑老家在河北省安新縣白洋淀旁邊的一個村莊，父親和爺爺一直在當地務農。他最風光的時候是從上世紀90年代初到2008年，「前蘇聯解體以後，包括我在內的村裡很多人都到那邊去做有色金屬生意。」雷傑說，「當時盧布貶值的厲害，我們就帶著美元去海參崴，收購銅和其他有色金屬，一車成本十幾萬，運回內地至少能賺兩三倍！」

十幾年下來，收入頗豐，「我算過，家資產最多的時候有1400多萬。那時候對花錢沒啥概念，90年代初，我去天津買一部大哥大，花了一萬八，贈一台彩電，電視我都沒要，嫌往家拿太麻煩。」

後來雷傑的孩子大了，他最大的樂趣就是給孩子花錢，「大女兒上學說需要筆記本電腦，雖然我不知道她用那個能幹啥，但萬八千塊錢，不在乎。」雷傑說，「這應該就是暴發戶心態吧。」

當年因為做生意經常需要現金，他不喜歡把錢存在銀行，「我爺爺奶奶家的破衣櫃就成了我的『保險箱』，裏面經常放著一二百萬的現金。」

失敗的投資

玩期貨、炒現貨 都賠慘了

後來，雷傑跟風和同村一些做有色金屬生意的人玩起了期貨，買的主要是銅，最開始做得還算順手，賺了不少，比一趟趟去做有色金屬生意容易多了。

命運改變出現在2008年10月份，據雷傑回憶，之前現貨銅的價格一度高達7.2萬元，他認為這個漲勢還會延續下去，他一直在「做多」，結果事與願違，接連的跌停讓雷傑損失慘重。為了防止被「強制平倉」，雷傑用一種賭博心態將積蓄不斷地投入到賬戶里，600多萬元投入進去血本無歸。禍不單行的是，在期貨市場上跌的一塌糊塗的銅，在現貨市場上也出現了暴跌，當時雷傑在每噸6萬多元的價格上囤積了100多噸銅，價格一路跌到每噸2萬多元。「當時不捨得賣，但過了幾年後沒辦法，也都賣掉了，賠慘了。」雷傑說，「我沒像村裡有些人貸款去買期貨，這是我做的最理智的一件事。」

錯誤的選擇

放不下架子 學會網上販毒

沒錢的日子不好過，「要是一直沒錢，也許就習慣了，但突然從有錢到沒錢，實在適應不了。」雷傑說，「當時有人勸我做點小買賣，但我真放不下那個架子，以前都知道我是做大生意的人，讓我去推三輪車買東西？我當時真的做不到。」

雷傑第一次聽說冰毒是在上世紀90年代末，當時和他一起做生意的就有人在吸毒，可他沒想到自己將來會和毒品沾邊。2011年，雷傑的積蓄即將花光，既要維持生活，又要供養孩子的他想到了毒品這條路。

最開始雷傑沒有貨源，他上網搜索，「在網上販毒都有暗語，比如說肉，指的就是冰毒；紅的、黃的指的就是麻古……當時也交了不少『學費』，有的是我給上線匯錢，不給我發貨的，有的是我發了貨，下線不給我錢的，估計在這些上面就被騙了10多萬。」

逐漸，雷傑有了經驗，他販毒的方式是通過網路販毒，快遞郵寄，主要都是銷往東北，「一般寄出的時候我都偽裝成茶葉盒、化妝品，還有裝在電腦機箱或者音響里的。」

雖然雷傑販毒，但他自己堅決不吸毒。「我表弟吸毒，戒過一次毒，但出來就復吸了，一日吸毒，終身戒毒，所以我絕對不會碰這些東西。」雷傑說。

他甚至給自己司機提供毒品吸食，「『溜冰』（吸食冰毒）後人特別精神，他幾天幾夜不睡覺都行，開車還快。」雷傑說。2011年末，司機開著商務車拉著雷傑等幾人，結果因為吸毒後車速過快，迎面撞上了一輛大貨車。「司機本能地向左轉向躲避，結果副駕駛的那個人當場就不行了，我坐在後排也受了傷。」這件事讓他一度認為自己是「大難不死，必有後福」。

註定的結果

被判無期 好好改造盼減刑

這些年裡，雷傑聽說因為吸毒發生的悲劇的人也不在少數，但直到被警方抓獲時，他仍未悔悟收斂。「我有個朋友是白山市的一名醫生，他為了減肥開始吸毒，並且帶動妻子一起吸毒。」雷傑說，「後來他妻子因為吸毒導致精神失常，把這個醫生給殺了……」

雷傑認識一個在保定做有色金屬生意的朋友，「當時他要去酒泉那邊拉一批廢舊金屬，我勸他出門時不要吸毒。結果在出門前他回老家處理徵地的事，和別人發生了衝突，加上之前吸了毒，用刀把對方捅死了。要不是吸毒，他不可能失去理智。」

2014年，雷傑的販毒行為進入四平警方的視線，當年9月中旬的一天，他騎著電動車去快遞公司郵寄藏在仿古瓷器中的毒品，突然一輛車橫在了他面前，「當時我連人帶車都摔倒了，等我反應過來，槍口直接頂在我的腦門上……」

隨後雷傑被押解回四平，警方同時將其上線抓獲，「販毒，沒有一天不是擔驚受怕的，總夢到警察來抓我，真被抓后，我整個人反倒輕鬆了一些，終於能睡個好覺了。」見到雷傑時，他的販毒案早已宣判，無期徒刑，目前已從四平市看守所轉入監獄服刑，「我沒打算上訴，我就想早點服刑，希望到監獄通過好好改造能爭取減刑。」雷傑說：「我那時覺得，即便我不販毒也會有別人販毒，但被抓后我才想明白，如果我不販毒，世界上就少一個販毒的人，可能就會少幾十個甚至更多吸毒的人。」

深深的懺悔

對家人和孩子深感愧疚

和雷傑交流時，他不時地流露出對家人尤其是孩子的思念和愧疚。「我已經快三年沒見到我的三個孩子了，不知道他們是不是長高了，變胖了沒有？」雷傑半眯著眼回憶，「開庭的時候，我叔叔和親屬過來了，在法庭上對視了一下，沒見到我的孩子。」

談起那次短暫的見面，雷傑有些失望，但又有些解脫，「我既想見孩子，也怕見孩子……」雷傑說，「我做錯的事，讓家人承受了太多，我總擔心有人嘲笑我小兒子，說他爸爸是個壞人。」

2016年6月末，雷傑收到了小兒子給他寫的信和照片，這些信物成了他的寄託，聊解思親之苦。

除了子女，雷傑也覺得自己特別不孝，「我被捕那年，奶奶都94歲了，我是她從小帶大的，兩年多沒見到我，肯定知道我出事了，我真的沒辦法給她養老送終了，養我那麼大，想依靠我的時候，我卻無能為力了，這是我最大的遺憾。」

雷傑說，自己的父母特別節儉，以前他風光的時候，總覺得給他們買最好的東西就是孝順，如今他對孝有了新的理解，「在四平看守所我學了很多傳統文化知識，現在我覺得沒辦法陪在老人身邊，這就是最大的不孝。」

失落的等待

入獄前的接見日沒人來看他

「我自己算過，如果一切順利的話，我可能會在60多歲時出獄……」雷傑說，「那時候不知道我父母還在不在世，我的孩子應該都結婚了，估計我是沒辦法參加他們的婚禮了。」

在見雷傑的第二天，是四平市看守所的接見日，雷傑因為判決生效即將入獄服刑，所以可以會見家屬，他早早地聯繫了監管大隊大隊長闞廣利，請他幫忙聯繫家屬，希望能見他們一面。接見時間為上午9點，當天早上5點雷傑就開始洗漱，颳了鬍子，坐在監舍內等待通知，不時拿齣兒子給他的信和照片看一眼。

9點30分，接見時間結束，雷傑的家屬沒有出現。「不來也好，大老遠的，怪折騰，孩子來了還耽誤學習，沒事，沒事。」但他的話語中還是有著明顯的失落……

在採訪雷傑時，中央還沒有公佈設立河北雄安新區的決定，目前雷傑的老家安新縣已經成為雄安新區的一部分，當年他看不上的三畝多地，將來也許會成為他後半生的希望。

上小學二年級的兒子寫給他的信

親愛的爸爸，您在哪裡？您什麼時候回來啊？我上二年級了，已經（得）了三張獎狀了。我數學是第一，語文也是第一，我好想您，您長什麼樣子我都快不記得了。您快回來吧，我會好好學習，我會聽您的話的，放心吧爸爸，我想您。

大女兒寫給他的信

（節錄）嗨，在裏面還好嗎？要保重好身體，小二、小三挺想你的。你在的時候，感覺有了依靠，感覺以後的人生也有了依靠。你走後，我比原來更要努力了，你總說我沒前途，放心我一定會爭氣給你看的。老二她很懂事，像個小大人，老三呢，別看他小，他卻什麼都懂。你知道嗎？他過生日的時候會自己偷偷地哭，說想爸爸了，他長大了，也會幫著媽幹活，力氣特別大，老二也不會像原來那麼（愛）哭了，小丫頭也變得堅強了。我呢，也漸漸不是小孩子，也越來越成熟……在外面上學，也從來不受欺負，就安分地上學。放心吧，我也會幫媽媽支撐這個家。家裡也挺好的，好好改造。

新文化記者 邢陽 通訊員 王詩堯