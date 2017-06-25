「歪果仁」在北海公園參加晨練 學北京新浪網 (2017-06-25 01:09)
外國留學生在學跳廣場舞 實習記者 陸璇 攝
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新文化訊（實習記者 陸璇） 24日早上5點半左右，一輛滿載外國留學生的大巴車，停在了長春市北海公園門口，迎面而來28位金髮碧眼的美國留學生，他們是特意到這裏來學習中國民間藝術，其中包括廣場舞、太極拳還有紅纓槍。
有幾名留學生跟在廣場舞人群的後面學習跳舞。儘管對於中國文化並不了解，但這種表演形式卻受到外國年輕人的歡迎。在太極拳場地，太極拳老師正在耐心地講解打拳的精髓，有的留學生對於甩鞭很感興趣，自發地向甩鞭老師求教。最精彩的地方應該是跳冰袖舞了，獨特的音樂給這些留學生製造了很大的難題，但是老師一遍又一遍耐心地指導，最終成果展示非常成功。
在體驗了各種項目之後，帶隊老師劉娜領著學生們來到了附近的一家粥鋪就餐，留學生們看到吃的，兩眼放光，拿起了各式各樣的中國特色早餐。一位中文名叫冉天寧的留學生說，自己十分喜歡中國的美食，真的都超級好吃，「在美國雖然也有水餃，但還是在中國吃到的這些更美味。」
據了解，這次的活動是2017年美國關鍵語言獎學金項目，是由美國政府組織的，參加的28名留學生中有本科生，也有研究生，還有的已經參加社會工作了。
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