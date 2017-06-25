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新文化吉林訊（記者 李洪洲） 23日下午，吉林市廈門街附近的光明小區內，一男子將女婿和親家殺害。案發後，嫌疑人被隨後趕到的民警抓獲。

24日上午，有網友在本報微信公眾平台「在江城」（微信號：xwhbzjc）爆料稱，23日下午，光明小區內發生一起命案。「當天晚上，我們小區來了很多輛警車，民警帶走了一名中年男子。據說是殺了兩個人。」該網友稱，案發地點在該小區一棟樓的6樓居民家，該住戶家門口附近的地板上有多處血跡。

據附近居民介紹，案發時間是23日下午5點40分左右，「行兇的是一名50多歲的男子，被殺的是一對父子，是行兇者的女婿及其親家。」一位附近居民稱，事發時，行兇者的女兒，也就是該住戶的女主人從屋裡跑出來，面色十分惶恐，她跑到樓上鄰居求助，借電話報警，大家才知道發生了殺人案。不久后，民警趕到現場，兇手並未逃跑，被民警當場抓獲。

「民警把行兇者帶下樓的時候，行兇者身上有很多血跡。」一名居民稱，事發地點位於居民家中，大家並未聽到明顯的異常聲音，但可以看出，案發前雙方發生了激烈的肢體衝突。

據該樓一名居民介紹，事發住戶是一對20多歲的年輕夫妻，二人結婚時間不長，有個5個月大的女兒。他們是兩三年前在此處買房。由於這對夫妻很少跟鄰居聊天，大家並不清楚他們的生活情況。

至於案發原因，大家均表示不了解詳情，「聽說是因為情感問題，行兇者想替女兒出氣，但不知道為什麼矛盾激化，釀成了這樣的悲劇。」有居民說。

目前，此案正在進一步調查中。

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