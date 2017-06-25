孫東平和兒子在自家車上合影 本人供圖

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新文化訊（實習記者 陸璇） 你在長春打滴滴快車的時候，是否見過這樣一位父親：他開車，副駕駛上坐著一個十多歲的大男孩，每次接到乘客，他都會解釋，這個孩子是他的兒子，智力有點問題……他叫孫東平，45歲，兒子叫六一，是一名發育遲緩並有自閉症的孩子，今年17歲了，可智商只有四五歲孩子那麼高。

孩子兩歲時查出發育遲緩

孫東平與愛人是在「六一」兒童節生下的兒子，所以起名叫六一。

六一兩歲的時候，孫東平檢查出孩子有發育遲緩的癥狀。「當時感覺天都要塌下來了，我帶著兒子到北京的醫院檢查，大夫說不要想孩子的以後，想孩子的當下，要積極樂觀面對。」孫東平做到了，儘管與愛人在孩子7歲的時候離婚，可是這些年來，孫東平從未放棄過六一。

7年特殊學校教育情況好轉

在上特殊學校之前，六一 一直就讀於普通小學，孫東平認為讓六一接受正常孩子的教育，可以培養他的自律性。「後來，六一上了7年的特殊學校，一直都是免費的，去年3月份開始，他經常生病，就沒有讓他去上學了。」通過特殊學校的教育，六一的情況有所好轉，與學校的小朋友相處非常愉快，「我對他的文化課不做要求了，他5歲開始學習數學，但是直到現在十以內的加減法還是不會算，但是我主要對他的動手能力做一些訓練，最起碼以後的日子里，他能自立，甚至能通過一些勞動養活自己。」孫東平說。

帶著六一當網約車司機

孫東平做過很多工作，「我開過飯店，開過檯球廳，還在一家東北土特產店工作過。」在檯球廳工作時，六一有機會認識這些打檯球的人，使得六一能更多地與外界接觸。「去年3月份的時候，六一經常生病，我就沒有再讓他上學，他每天跟著我上班，可是有些影響我的工作，我就辭職了。」聽說干網約車比較賺錢，孫東平用自己的積蓄貸款買了一輛七座的SUV，「這樣的話，六一就能和我一起上班了，我每天帶著他，能讓他接觸到外界。」孫東平的車每個月要還1800元的貸款，「六一就坐在副駕駛的位置上，每次有乘客上來，我都首先會跟乘客解釋，我家孩子智力有些問題，我每天都帶著他，希望您能理解。」大部分的乘客也都表示理解。

每年都帶著六一去旅遊

提到與兒子的快樂時光，孫東平說每年都會帶著六一外出旅行，「今年我們去的上海迪士尼。」在孫東平的朋友圈中，有他和兒子的眾多合照，父子倆穿著一樣的衣服，露出同樣的笑容，「我不需要社會各界的救助與同情，我現在還可以照顧我的兒子，我也能夠掙到錢。」孫東平說，六一每個月花在鍛煉上的費用大約是3000元，自己的工資還是能夠保障六一的生活質量。

希望更多的長春市民能夠理解這樣一位父親的苦心，如果您約到了孫師傅的車，請您理解他對兒子的良苦用心。