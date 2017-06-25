長春市國土資源系統舉行大競賽北京新浪網 (2017-06-25 01:10)
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？？ 新文化訊（記者 趙春剛） 24日，長春市國土資源局在市政府第二辦公區報告廳舉辦了「全市國土資源系統崗位大練兵知識技能競賽」，以提升不動產登記工作人員的業務技能、政治素質和廉政意識。
目前，長春市從事不動產統一登記工作人員500多人，此次競賽，各城區、開發區及榆樹、農安、德惠、九台、雙陽從事不動產統一登記工作人員、不動產登記中心全體人員和市國土局信調處、測繪院相關人員均需參加筆試，512人參加了競賽。
競賽中，長春市國土局局長李成員帶領局班子成員現場監考、副局長王麗光參與筆試答題；各縣（市）區國土局、城區（開發區）分局分管領導和具體工作人員，市國土局各相關部門負責人和工作人員，不動產登記局、不動產登記中心全體工作人員參與此次筆試答題，由局黨辦、局紀委、機關黨委對整個活動過程全程監督，局紀委負責試題的抽選和試卷的印製，最後筆試成績按分值排名予以公佈。
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